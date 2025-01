Dịch vụ bảo dưỡng, chăm sóc ô tô đắt khách dịp cận Tết

Những ngày giáp Tết, các gara, trung tâm chăm sóc ô tô ở Hà Nội luôn đông đúc, nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu để làm đẹp cho "xế cưng". Xác định thời điểm cận Tết, nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, rửa xe ô tô tăng cao, anh Nguyễn Văn Thắng - chủ một gara ô tô tại quận Cầu Giấy, đã thuê thêm 2 người thợ có tay nghề về làm thời vụ. Tuy vậy, một số thời điểm, lượng xe ô tô xếp hàng dài chờ đến lượt khiến anh Thắng phải từ chối khách do gara đã quá tải. Anh Thắng cho biết: "Ngày thường, gara của tôi có 5 thợ sửa chữa và 2 nhân viên rửa, dọn... mỗi ngày phục vụ khoảng 20-25 ô tô. Từ ngày 20 tháng Chạp âm lịch, số lượng xe tăng lên, có ngày khoảng 40 xe, nên tôi phải thuê thêm người, tăng thời gian làm việc mới đảm bảo phục vụ nhu cầu của khách. Đối với các xe bị lỗi nặng liên quan đến động cơ thì phải từ chối và hẹn khách qua Tết mới đủ thời gian làm được". Các cơ sở chăm sóc, bảo dưỡng xe hơi ở Hà Nội hoạt động hết công suất dịp cận Tết. Các dịch vụ như sơn sửa, chăm sóc nội thất, vệ sinh khoang máy, thay dầu, rửa xe ô tô... được nhiều chủ xe lựa chọn làm trong dịp này. Theo khảo sát, giá các dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng ô tô tại Hà Nội đang giữ ở mức bình ổn. Cụ thể, dịch vụ rửa xe ô tô có giá từ 60.000-120.000 đồng/xe tùy chủng loại xe; combo chăm sóc xe cơ bản từ 2 triệu -6 triệu đồng/xe; sơn quây toàn bộ xe có giá từ 3 triệu-10 triệu đồng/xe; vệ sinh điều hòa, khoang máy từ 1 triệu-2 triệu đồng/xe... Một số xe ô tô bị hỏng nặng đang được gấp rút sửa chữa để kịp bàn giao trước Tết. Vừa tất bật phun nước, lau dọn xe cho khách, vừa hướng dẫn các xe đến sau xếp hàng, anh Nguyễn Văn Hùng, nhân viên rửa xe ô tô tại một cơ sở trên đường Phạm Văn Đồng, cho biết: "Lượng khách giáp Tết tăng gấp đôi ngày thường, ai cũng muốn được rửa nhanh để đi công việc, chưa rửa xong xe này thì xe khác đã vào, nên chúng tôi cũng vất vả hơn". Nhu cầu rửa xe, dọn vệ sinh nội ngoại thất ô tô tăng cao dịp cận Tết. Một số cơ sở chăm sóc xe hơi cho biết, sẽ tăng giá rửa xe trong ngày 27, 28, 29 tháng Chạp, vì thời điểm đó, nhiều lao động đã nghỉ việc về quê ăn Tết, thiếu người phục vụ. "Chúng tôi sẽ xem xét tăng giá rửa xe những ngày cận Tết để người lao động có thêm thu nhập, khuyến khích họ ở lại làm việc đến chiều 29 Tết", anh Nguyễn Minh Đức, chủ cơ sở chăm sóc xe hơi trên đường Phạm Văn Đồng cho biết. Nhiều khách hàng sẵn sàng chi tiền triệu để làm đẹp cho xế hộp dịp Tết. Bỏ ra khoảng 3 triệu đồng để sơn sửa, thay dầu, dọn vệ sinh nội ngoại thất cho "xế cưng" của mình, chị Nguyễn Thị Thu Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, việc bảo dưỡng, làm sạch xe ô tô cũng là cách để đón nhận những điều tốt lành, may mắn trong năm mới. Chị Hà chia sẻ: "Xe ô tô là phương tiện đưa cả gia đình đi về quê ăn Tết, du Xuân, nên việc chăm sóc, bảo dưỡng là cần thiết, để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho những chuyến đi đầu năm. Mặc dù giá dịch vụ ngày Tết có tăng một chút so với ngày thường, nhưng rất xứng đáng". Thị trường đồ chơi xe ô tô cũng sôi động dịp Tết. Bên cạnh việc chăm sóc và bảo dưỡng, nhiều chủ xe còn tìm mua những đồ vật trang trí nội ngoại thất ô tô để làm nổi bật thêm phong cách cá nhân. Các sản phẩm phụ kiện xe hơi như đồ trang trí phong thủy, nước hoa ô tô, màn hình giải trí, thảm trải sàn, bọc vô lăng... được quảng cáo và bày bán tại nhiều cửa hàng và trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tìm kiếm, "chốt đơn" dịp Tết.