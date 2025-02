Dịch cúm đang diễn biến phức tạp ra sao ở châu Á, Âu, Mỹ?

Hong Kong đã đẩy nhanh các chương trình tiêm vaccine ngừa cúm. BS Leung khuyến cáo người dân có ý định ra nước ngoài nên tiêm vaccine ngừa cúm trước ngày khởi hành ít nhất 2 tuần.

Đài Loan đã mua bổ sung 100.000 liều vaccine ngừa cúm trong bối cảnh một số cơ sở y tế đã cạn kiệt vaccine. Vùng lãnh thổ này sẽ ưu tiên tiêm chủng cho những nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Tại Malaysia cũng ghi nhận tình trạng hết vaccine ngừa cúm, theo tờ The Star. Bộ trưởng Y tế, BS Dzulkefly Ahmad giải thích rằng điều này xảy ra do sự gia tăng nhu cầu vaccine trên toàn cầu và trấn an rằng trong tháng 2 nước này sẽ nhận các lô vaccine ngừa cúm mới có thể đáp ứng nhu cầu trong nước.

Các chuyên gia vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến dịch cúm trên toàn cầu để dự đoán mùa cúm năm nay sẽ kéo dài bao lâu. Tuy nhiên, BS Rene (Mỹ) lưu ý rằng tình hình dịch bệnh sẽ hạ nhiệt khi người dân có được miễn dịch sau khi khỏi bệnh hoặc nhờ việc tiêm chủng.

Tuy nhiên, BS Rene lưu ý rằng do bản chất khó lường của dịch bệnh, người dân vẫn cần cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tiêm vaccine ngừa cúm, rửa tay diệt khuẩn thường xuyên và ở nhà khi không khoẻ.

BS Leung (Hong Kong) khuyến cáo khi đi du lịch, người dân nên đeo khẩu trang và nắm thông tin về tình hình dịch bệnh ở nước đến, cũng như ghi nhớ các số điện thoại liên lạc khẩn cấp trong tình huống nghi nhiễm cúm.