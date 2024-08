DIC Corp của ông Nguyễn Thiện Tuấn: Đại gia lắm đất, cổ phiếu nhiều sóng gió

Nhà đầu tư nổi tiếng Nguyễn Mạnh Tuấn (từng nằm trong HĐQT Licogi 14, được biết đến với biệt "thầy A7") từng cho rằng, DIG thể có lên 500.000 đồng/cp.

DIG cũng thu hút nhiều nhà đầu tư lớn như Him Lam của ông Dương Công Minh. Cuối năm 2020, CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) - công ty quan trọng của hệ sinh thái Him Lam - trở thành một trong những cổ đông chủ chốt của DIC Corp khi nắm hơn 21%. Đầu năm 2022, cổ phiếu DIG vọt lên ngưỡng 100.000 đồng/cp. Him Lam Land dần thoái vốn và tới tháng 4/2022 chỉ còn hơn 4%.

Sau đợt tăng phi mã, DIG giảm mạnh mất 90% so với đỉnh; tới cuối năm 2022 và đầu 2023, có lúc về 12.000-13.000 đồng/cp.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, DIG hồi phục khá mạnh, có lúc lên gần 34.000 đồng/cp nhưng gần đây suy giảm và tới ngày 9/8 còn 23.150 đồng/cp.

Mặc dù giá giảm nhưng DIC Corp vẫn là doanh nghiệp hấp dẫn giới đầu tư. DN này có số lượng cổ đông nhỏ lẻ rất lớn, có thời điểm lên tới 80.000 người, giao dịch lướt sóng nhiều.

Ông Trần Quí Thanh - nguyên tổng giám đốc, người sáng lập kiêm đại diện pháp luật Tập đoàn Tân Hiệp Phát - cũng là cổ đông của DIG. Ông Thanh vắng mặt tại ĐHCĐ gần đây do vướng lao lý và không ủy quyền đi họp.

DIC Corp được biết đến là tập đoàn địa ốc có quỹ đất khủng trên khắp cả nước, nhưng hoạt động kinh doanh không mấy suôn sẻ. Trong quý II/2024, DIG ghi nhận doanh thu tăng mạnh gấp 5 lần so với cùng kỳ nhờ chuyển nhượng căn hộ và nhà xây thô tại một dự án. Lãi trước thuế tăng gấp 10 lần cùng kỳ, lên gần 169 tỷ đồng... Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh của DIC Corp lại âm nặng, lên tới cả nghìn tỷ đồng.