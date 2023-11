Địa phương tích cực xây dựng tính năng hữu ích trên Zalo để hỗ trợ người dân

Ngoài 3 tính năng tiêu biểu trên, các Zalo mini app còn được chú trọng xây dựng những tiện ích khác phù hợp với định hướng của các địa phương như thanh toán trực tuyến, tra cứu điểm thi, xem camera giao thông, tra cứu vi phạm giao thông, tra cứu bảo hiểm y tế, đăng ký lịch khám bệnh,...

Tiêu biểu như Zalo mini app “Long An Số” với tiện ích “Kết nối việc làm”, giúp người dân được tìm hiểu và ứng tuyển các việc làm được xác thực bởi Trung tâm dịch vụ việc làm Long An (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An); hay tính năng “Sàn nông sản Long An” giúp nông sản địa phương này có thêm một đầu ra mới.

Hay ở một số địa phương có thế mạnh về văn hóa - du lịch, Zalo mini app cũng là công cụ quảng bá hiệu quả các địa điểm du lịch, lễ hội,... cho du khách và người dân. Tính năng này hiện đang được ứng dụng trên một số Zalo mini app như “Lào Cai Số”, “Đắk Lắk Trực Tuyến”, “Long An Số”,...

Được biết, hiện đã có 8 tỉnh/thành ứng dụng Zalo mini app vào công tác đẩy mạnh chuyển đổi số.