Đi sửa máy nóng lạnh, chàng trai cưới luôn con gái chủ nhà sau 4 tháng

Cặp vợ chồng mới nhất xuất hiện trên chương trình Vợ chồng son là Trần Văn Công và Nguyễn Thị Lệ Trinh, đang kinh doanh quán chay ở TPHCM. Ngoài công việc này, Văn Công còn là ca sĩ với nghệ danh Ngọc Khang.

Trước đây, Văn Công làm bên hệ thống năng lượng mặt trời và máy lạnh. Lúc đó, Lệ Trinh là một trong những khách hàng của Văn Công. Nhưng đến ngày tân gia, anh vẫn chưa biết mặt chủ nhà.

Vài tuần sau, hệ thống lạnh gặp trục trặc nên gia đình Lệ Trinh gọi điện cho chủ thầu đến sửa chữa. Phải đến lần sửa thứ hai, Văn Công mới có cơ hội gặp mặt Lệ Trinh.

Anh chào chủ nhà ra về hai lần nhưng không được đáp lại. Đến lần thứ 3, anh lớn tiếng gọi thì Trinh mới quay sang đáp: "Thì về đi".