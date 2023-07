Đi qua suối để lên nương, một người trượt chân bị nước cuốn mất tích

Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, đêm về sáng 28/7 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa đều khắp, nhiều nơi có mưa to đến rất to.

Mưa lũ làm nhiều nhà dân ở thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng bị ngập nước gây thiệt hại một số đồ đạc trong nhà, nhiều diện tích lúa và rau màu, ao hồ thả cá bị thiệt hại.