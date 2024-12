Đi nhậu về, người đàn ông bị tai nạn liên hoàn tử vong ở TPHCM

Người đàn ông chạy xe máy đi nhậu về trên đường Nguyễn Duy Trinh, TP Thủ Đức (TPHCM), xảy ra va chạm với xe máy rồi tiếp tục ngã vào xe đầu kéo làm ông này tử vong tại chỗ. Khuya 16/12, vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai xe máy và một xe đầu kéo đã xảy ra trên đường Nguyễn Duy Trinh, TP Thủ Đức, làm 2 người thương vong. Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn (Ảnh: Xuân Đoàn). Hơn 11h, ông Nguyễn Thanh H. (47 tuổi, quê Kiên Giang) lái xe máy biển số 68T1-524xx trên đường Nguyễn Duy Trinh, theo hướng từ đường Nguyễn Xiển đi Lã Xuân Oai. Khi đến trước địa chỉ 1661 Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức), phương tiện xảy ra va chạm với xe máy biển số 59V3-758xx do chị Đoàn Ngọc V. (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) lái cùng chiều. Ông H. văng qua làn đường ngược lại, tiếp tục va trúng một xe đầu kéo biển số 51C-454xx đang chạy tới. Sau hai va chạm liên hoàn, ông H. ngã xuống đường tử vong tại chỗ, chị V. bị thương được đưa đi bệnh viện. Người phụ nữ khóc thương chồng tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn). Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Nghe tin chồng bị tai nạn tử vong, người vợ chạy ra hiện trường gào khóc. Người phụ nữ này cho biết, chồng làm nghề cơ khí. Lúc chiều, ông H. đi nhậu ở Bình Dương, trên đường về đáng ra phải rẽ trái vào đường Long Phước để về nhà nhưng chị không hiểu sao chồng lại đi lố hơn 1km tới đây. Còn chị V. làm công nhân tại Khu Công nghệ cao TP Thủ Đức, đang đi làm về nhà ở chợ Long Trường (TP Thủ Đức) thì gặp tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra.