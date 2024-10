Đi khắp Hà Nội không mua nổi 1 chỉ vàng nhẫn để mừng cưới

Tại các cửa hàng như Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải,... đều thông báo không bán vàng nhẫn. Tuy nhiên, người mua vẫn bất chấp chờ từ sáng sớm đến tối muộn dù có tiệm yêu cầu phải đặt trước 20 ngày. Ghi nhận của PV. VietNamNet cho thấy, hai ngày qua, các cửa hàng như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ,... luôn trong tình trạng khan hiếm vàng. Các cửa hàng liên tục thông báo tạm ngừng bán vì chưa có hàng. Trong ngày hôm qua (24/10) các cửa hàng trên “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đều thông báo “tạm ngừng bán” vì chưa có vàng. Nhân viên liên tục từ chối và phân luồng giao thông vì người mua tập trung quá đông trước cửa tiệm, chờ mở bán. Tuy nhiên, sáng nay (25/10), PV hỏi nhân viên các tiệm vàng trên, ở những chi nhánh khác nhau nhưng đều nhận được câu trả lời là “không bán vàng nhẫn”. Tại tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu (Cầu Giấy, Hà Nội), người mua đến tập trung từ 7h sáng, nhiều người còn mang theo đồ ăn dự phòng để chờ đợi. Từ sáng sớm, khách hàng đã ngồi chờ, mua cơm nắm dự phòng để canh thời điểm tiệm mở bán vàng. Ảnh: Tiến Anh Chia sẻ với PV, ông Hà (Đống Đa, Hà Nội) nói: “Tôi đi mua 2 lượng vàng để trả nợ do năm ngoái xây nhà thiếu tiền nên vay vàng của bạn bè. Tuy nhiên, chờ 2 ngày nay vẫn chưa mua được”. “Vì vay bằng vàng nên trả cũng phải bằng vàng, giá đang cao quá tôi cũng lo lắm nhưng phải chấp nhận chờ mua bằng được để trả nợ”, ông Hà tâm sự. Bà Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, một số cửa hàng nhỏ lẻ bên ngoài cũng bán vàng, nhưng phần lớn khách hàng như bà đều thích mua ở các cửa hàng thương hiệu uy tín. "Tôi có đứa cháu sắp cưới, định mua chỉ vàng để mừng cho nó như đã hứa từ trước. Phải mua vàng có thương hiệu, có giấy tờ đàng hoàng để sau này nó cần muốn bán cũng dễ. Thế mà hai hôm nay ra đây vẫn chưa mua được. Tôi đang nhờ con chạy vòng vòng các tiệm vàng ở phố khác xem thế nào, chứ đám cưới diễn ra đến nơi rồi", bà Minh kể. Bên ngoài tiệm vàng xuất hiện một số người đi mua để “ôm vàng”, hễ có ai muốn bán vàng là lập tức tiếp cận, chào mua với giá cao hơn so với giá niêm yết trong tiệm vàng. Giá chênh dao động từ 1-2 triệu đồng/lượng. Còn tại cửa hàng vàng PNJ ở Cầu Giấy, nhân viên thông báo đã ngừng bán vàng nhẫn tròn trơn gần một tháng qua vì chưa có hàng. Rất nhiều người đến hỏi mua nhưng đều phải quay về. Tại cửa hàng vàng Bảo Tín Mạnh Hải (Trần Duy Hưng), khi thấy khách đến, nhân viên liền chạy ra thông báo cửa hàng ngừng bán vàng nhẫn tròn trơn. Nếu khách muốn mua phải đặt trước, 20 ngày sau mới được nhận vàng. Tương tự, cửa hàng vàng Doji (Cầu Giấy) cũng vắng hoe, nhân viên ngồi chơi điện thoại. Khi PV hỏi muốn mua vàng nhẫn tròn trơn thì được thông báo là hết vàng, cửa hàng chưa nhập về và cũng chưa rõ khi nào có vàng nhẫn để bán. Ngược lại, trên “chợ mạng” giao dịch vàng lại rất rầm rộ. Người mua, kẻ bán nhộn nhịp, liên tục đăng bàirao mua - bán, trả giá chênh cao so với giá chính thức trên thị trường. Trong vai người muốn bán 2 lượng vàng, PV đăng bài trên diễn đàn mua bán vàng, chưa đầy 5 phút sau đã có rất nhiều người tiếp cận hỏi mua. Họ sẵn sàng trả giá cao chênh 1-2 triệu đồng/lượng, nếu đồng ý thì ngay lập tức người mua đó sẽ tới tận nhà giao dịch, tiền chuyển khoản. Còn khi hỏi mua vàng, PV cũng được chào mời nhiệt tình, giá bán từ 90-91 triệu đồng/lượng, muốn mua bao nhiêu cũng có và nhận giao dịch tại nhà. Tuy nhiên, khi thắc mắc về chất lượng vàng thì nhiều người không trả lời. Giá vàng hôm nay (25/10) trong nước vẫn giữ ở mức cao kỷ lục dù giá vàng thế giới đảo chiều giảm. SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 87-88,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn trơn 9999 tại Doji có giá 88-89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì mức 87-89 triệu đồng/lượng (mua - bán) vài ngày nay.