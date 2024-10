Đi Huế quay phim kinh dị hơn 1 tháng, Thiên An đưa con gái Sol ra thăm mẹ

“Tôi nghĩ, con gái sẽ rất tự hào khi thấy mẹ chăm chỉ làm việc, cố gắng không ngừng”, nữ diễn viên chia sẻ. Tối 30/10, đoàn phim Linh Miêu - Quỷ nhập tràng đã tổ chức showcase công bố lịch chiếu và dàn diễn viên chính gồm: Hồng Đào, Thiên An, Thùy Tiên, Samuel An, Anh Văn, Ngân Thảo… Dàn diễn viên Linh Miêu - Quỷ nhập tràng. Xuất hiện ở sự kiện, Thiên An gây ấn tượng bởi vẻ ngoài sắc sảo. Nữ diễn viên diện áo dài màu xanh ngọc, búi tóc cao phối với trang sức bắt mắt. Trong Linh Miêu - Quỷ nhập tràng, Thiên An hóa thân thành Mợ Hai - Mỹ Kim, là vợ của Vĩnh Trọng (Samuel An). Thiên An gây chú ý trong buổi showcase. Ngay trong buổi showcase ra mắt dự án, ê-kíp sản xuất đã dựng lại cảnh mừng thọ Mệ Bích (Hồng Đào đóng), sau đó cho biến cố ập đến khiến ai cũng thất kinh hồn vía. Con trai của Mỹ Kim - bé Gia Cường bị cho là ngã xuống hồ nước tử vong. Sau đó, Gia Cường xuất hiện từ phía sau và gọi tên bà nội, ba, mẹ cùng các thành viên trong gia tộc Dương Phúc lên sân khấu. Nghệ sĩ Hồng Đào cùng hai diễn viên Thiên An và Thuỷ Tiên. Chia sẻ về màn xuất hiện ấn tượng này, Thiên An cho biết: “Dù đã được ê-kíp dặn dò từ trước là sẽ lên sân khấu tìm con nhưng tôi vẫn bị bất ngờ vì sự chỉn chu, tỉ mỉ của đoàn phim. Không chỉ riêng tôi mà tất cả quan khách có mặt trong sự kiện đều cảm thấy sợ. Việc được tham gia dự án Linh Miêu - Quỷ nhập tràng là cơ hội lớn trong sự nghiệp của tôi. Lúc đi casting, tôi không nghĩ là mình đậu vai, đến khi nhận được thông báo từ ê-kíp sản xuất, tôi vui lắm! Điều khiến tôi tự hào nhất là được làm việc cùng anh Võ Thanh Hòa, anh Lưu Thành Luân, cô Hồng Đào và nhiều anh chị gạo cội khác. Mọi người đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt thời gian thực hiện dự án, kiên nhẫn chỉ cho tôi từng chút một trong cách học thoại, diễn xuất. Được là một phần của Linh Miêu, đối với tôi là sự tự hào”. Nhận xét về Thiên An, nghệ sĩ Hồng Đào cho biết đây là nữ diễn viên thông minh, chịu khó và có quyết tâm rất cao. Đời thực, Thiên An cũng đã làm mẹ nên với cảnh quay liên quan đến “con trai Gia Cường”, Thiên An nhập vai và nắm bắt khá tốt. “An diễn rất cảm xúc, thông minh và luôn cố gắng làm mọi thứ. Bạn ấy là người có quyết tâm rất lớn. Hôm nào An được Hòa hay Luân khen thì em ấy vui cả ngày. Vui như đứa trẻ vậy đó”, nghệ sĩ Hồng Đào nhận xét về diễn xuất của Thiên An. Thiên An chia sẻ thêm, cô đã cùng đoàn Phim Linh Miêu - Quỷ nhập tràng ra Huế 1 tháng để thực hiện dự án. Trong thời gian này, Thiên An nhờ người nhà chăm sóc con gái thay. Vào những lúc nhớ con quá, Thiên An đã đặt vé máy bay, đưa con ra phim trường thăm mẹ và ở lại khoảng 1 tuần. “Đây là lần đầu tiên tôi xa con lâu như thế. Lúc nhớ con quá, tôi có đặt vé máy bay để đưa ra Huế ở cùng mẹ 1 tuần. Đoàn phim rất hỗ trợ, luôn chăm sóc cho mẹ con tôi. Tôi nghĩ, con gái sẽ rất tự hào khi thấy mẹ chăm chỉ làm việc, cố gắng không ngừng”, Thiên An nói thêm. Ê-kíp Linh Miêu - Quỷ nhập tràng chia sẻ nhiều điều thú vị xoay quanh bộ phim. Nội dung bộ phim là câu chuyện đen tối xảy ra trong gia đình Dương Phúc khi tư tưởng phong kiến của việc trọng nam khinh nữ càng ngày càng ăn sâu bám rễ trong nhà, khi sự bí bách đến từ thế hệ phụ nữ khiến họ nuôi hy vọng muốn giải thoát khỏi lề thói cổ hủ, khi những mưu tính dẫn đường cho quỷ dữ để gieo rắc lời nguyền xuống từng thành viên trong nhà. Tất cả đã mở ra mở đầu cho một bi kịch đầy ám ảnh. Bộ phim Linh Miêu - Quỷ nhập tràng sẽ chính thức ra mắt từ 22/11 tại các rạp trên toàn quốc.