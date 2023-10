Đi diễn cùng Hoài Linh, Trường Giang từng bị một đàn anh xem thường, 'ăn hiếp'

Your browser does not support the video tag.

Trường Giang chia sẻ chuyện từng bị xem thường khi đi diễn cùng Hoài Linh.

Nam diễn viên thừa nhận việc đàn anh xem thường khi mình đi diễn "ké" cùng Hoài Linh là đúng: "Người ta cần người có vị trí chứ không cần số lượng cho đầy đủ lên. Đó, mình cảm thấy rất buồn".

Bị xem thường, Trường Giang không cam tâm nên đã quyết tâm phải nổi tiếng: "Lúc đó tôi về nghĩ: Tại sao mình phải chấp nhận cuộc đời này hoài. Mình sống như vậy thì sống làm gì. Tôi ghim 3 chữ "phải nổi tiếng".

Nam diễn viên cho hay, dù buồn vì từng bị "ăn hiếp" nhưng anh không hề trách mà còn biết ơn người đàn anh này: