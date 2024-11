Đi 97.000km, xe sang Audi A6 2011 bán giá rẻ ngang Toyota Vios mua mới

Giá trị chiếc xe sang Audi A6 sau 13 năm sử dụng rẻ ngang ngửa một chiếc sedan hạng B mua mới dù còn khá mới. Những chiếc xe hạng sang sau nhiều năm sử dụng thường có giá bán rất rẻ, thậm chí rẻ hơn nhiều mẫu xe phổ thông mua mới. Tuy nhiên, phân khúc này thường kén khách bởi chi phí bảo dưỡng, chăm sóc và vận hành xe cao hơn rất nhiều so với các mẫu xe phổ thông cùng tầm tiền. Ảnh: Ngọc Tuân Mới đây, một đơn vị kinh doanh xe tại Hà Nội đã chào bán chiếc Audi A6 đời 2011 với giá chỉ 480 triệu đồng. Theo tìm hiểu của VietNamNet, xe thuộc phiên bản 2.0, đã lăn bánh hơn 97.000 km. Với mức giá này, người tiêu dùng có thể mua mới hai mẫu sedan phổ thông trong phân khúc hạng B là Hyundai Accent bản 1.5 AT và Toyota Vios 1.5E CVT. Ảnh: Ngọc Tuân Sau 13 năm sử dụng, giá trị chiếc sedan hạng sang nước Đức hiện đã giảm tới 78% so với thời điểm mua mới. Năm 2011, Audi A6 bản 2.0 TFSI được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá khởi điểm từ 2,2 tỷ đồng chưa gồm chi phí lăn bánh. Ước tính, chủ xe phải bỏ ra không dưới 2,4 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe này. Thực tế, số lượng Audi A6 cũ trên thị trường khá ít. Do đó, người tiêu dùng không có nhiều lựa chọn hoặc bảng giá để tham khảo giữa các đời xe. Tuy nhiên, chiếc xe đang rao bán có ngoại thất khá mới, từ các chi tiết mạ crôm tới bộ mâm đa chấu. Chưa rõ thực tế nhưng khó có thể tìm được một chiếc xe 13 năm tuổi có nước sơn hoàn hảo như xe mới. Ảnh: Ngọc Tuân Dù thuộc đời 2011 nhưng chiếc A6 vẫn có diện mạo khá trẻ trung, hiện đại nhờ cụm đèn chiếu sáng có dải LED định vị ban ngày góc cạnh. Phần kính đèn còn trong suốt, nhiều khả năng đã được chủ xe thay mới để đảm bảo an toàn khi đi đêm. Ảnh: Ngọc Tuân Không gian nội thất bọc da màu kem chủ đạo, kết hợp với các chi tiết ốp gỗ màu nâu. Người bán không chia sẻ cụ thể về tình trạng khoang cabin nên chưa rõ chủ cũ chiếc Audi A6 đã bọc lại da cho nội thất hay chưa, bởi ghế ngồi thậm chí rất ít các vết nhăn và còn khá mới. Ảnh: Ngọc Tuân Tiện nghi trên mẫu sedan hạng sang này bao gồm màn hình giải trí trung tâm tích hợp hệ thống CD có hỗ trợ kết nối bluetooth/USB, hệ thống âm thanh 6 kênh 10 loa, hệ thống hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo áp suất lốp, hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập, hàng ghế trước chỉnh điện kèm nhớ vị trí,… Ảnh: Ngọc Tuân Xe sử dụng động cơ I4 dung tích 2.0 lít, đi kèm hệ thống phun xăng trực tiếp có tăng áp TFSI. Sức mạnh được truyền đến bánh trước thông qua hộp số tự động 8 cấp Multitronic. Hệ truyền động này cho công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm, giúp xe đạt tốc độ tối đa 226 km/h và tăng tốc từ 0-100km/h tốn 8,4 giây. Ảnh: Ngọc Tuân Mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp của Audi A6 2011 phiên bản này được hãng xe Đức công bố là 6,2 lít/100km. Thực tế, thông số trên sẽ cao hơn đáng kể, đặc biệt với những mẫu xe sang đời thấp. Với mức giá ngang ngửa một chiếc Toyota Vios mua mới, người dùng nên cân nhắc bởi chi phí bảo dưỡng và sử dụng xe sang như Audi A6 sẽ cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, khấu hao giá trị xe cũng lớn hơn xe phổ thông. Đổi lại, người dùng sẽ nhận về trải nghiệm của một mẫu xe sang với chi phí phải chăng thay vì bỏ ra tiền tỷ để có được. Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!