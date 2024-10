Đi 13 năm, xe sang Audi A8L bán giá rẻ ngang Toyota Corolla Altis mua mới

Chiếc xe sang Audi A8L 13 năm tuổi dù trang bị nhiều tiện nghi cao cấp nhưng chỉ có giá ngang ngửa một chiếc xe phổ thông mua mới ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh những lựa chọn xe phổ thông đã quá quen thuộc, nhiều người dần chuyển sang lựa chọn các mẫu xe sang cùng tầm giá để có được trải nghiệm tốt hơn, dù chi phí vận hành những chiếc xe này cao hơn. Do đó, thị trường xe sang cũ cũng xuất hiện một số showroom chỉ kinh doanh xe sang có tuổi đời trên 5 năm. Ảnh: Nguyễn Tiến Chiếc Audi A8 này là một trong số đó. Xe được chào bán bởi một đơn vị chuyên kinh doanh xe sang cũ. Theo chia sẻ của người bán, xe sản xuất từ năm 2011, thuộc phiên bản trục cơ sở kéo dài. Mức giá hiện đang niêm yết ở mức 960 triệu đồng. Như vậy, sau 13 năm sử dụng, giá trị xe đã giảm gần 3,5 tỷ đồng so với thời điểm mua mới. Mẫu Kia K5 (bên trái) và Toyota Corolla Altis (bên phải) Cùng tầm giá này, hiện người dùng có thể chọn mua mới một số mẫu sedan phổ thông như Toyota Corolla Altis bản HEV (giá lăn bánh hơn 960 triệu đồng) hay KIA K5 bản Premium (giá lăn bánh gần 1 tỷ đồng). Tiện nghi của hai mẫu xe này có thể ngang ngửa nhưng mức độ nhận diện thương hiệu không bằng chiếc Audi A8L. Ảnh: Nguyễn Tiến Dù tuổi đời lên tới 13 năm nhưng chiếc Audi A8L vẫn có diện mạo trẻ trung, hiện đại do chủ cũ nâng cấp lên mẫu A8L 2017, với mặt ca-lăng lớn hơn được mạ crôm sáng bóng đi kèm cụm đèn chiếu sáng thiết kế gọn gàng, tinh tế hơn bản 2011. Đuôi xe giữ nguyên cụm đèn hậu nhưng thay đổi ốp cản sau để tăng vẻ sang trọng cho xe. Ảnh: Nguyễn Tiến Là mẫu xe nằm trong phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn, Audi A8L đời 2011 mang kích thước chiều dài × rộng × cao lần lượt 5.267 × 1.949 × 1.471 (mm), trong đó chiều dài cơ sở ở mức 3.122mm (lớn hơn 130 mm so với mẫu A8 tiêu chuẩn). Xe sử dụng bộ mâm đa chấu 19 inch. Ảnh: Nguyễn Tiến Nội thất chiếc Audi A8L 13 năm tuổi được nhiều người đánh giá cao bởi dù đã lăn bánh nhiều năm, tổng thể khoang cabin chưa xuống cấp nhiều. Các chi tiết bọc da Valcona, ốp gỗ óc chó đều còn khá mới và giữ được độ bóng bẩy. Ghế ngồi dù đã xuất hiện vết nhăn nhưng không đáng kể so với một số xe cùng đời. Ảnh: Nguyễn Tiến Tiện nghi trên mẫu xe hạng sang này có thể kể đến như 4 ghế tích hợp massage/sưởi, hệ thống rèm che nắng chỉnh điện, hai màn hình DVD cho hàng ghế sau, hệ thống âm thanh Bang&Olufsen 19 loa, tai nghe bluetooth, đầu đọc DVD, bàn picnic gắn trên lưng ghế trước, cửa sổ trời toàn cảnh và tủ lạnh mini đặt giữa hai ghế sau. Ảnh: Nguyễn Tiến Dưới nắp ca-pô của Audi A8L 2011 là khối động cơ xăng V6 siêu nạp, có dung tích 3.0L, cho ra công suất tối đa 328 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm. Xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, đi kèm hộp số tự động 8 cấp Tiptronic. Nhờ đó, chiếc sedan hạng sang vẫn có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 5,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe này có mức tiêu hao nhiên liệu đường trong đô thị khoảng 12-14 lít/100 km, ngoài đô thị khoảng 8-10 lít/100 km và đường hỗn hợp từ 10-12 lít/100 km. Tuy nhiên, đây là thông số ở thời điểm xe vừa ra mắt. Thực tế sau 13 năm sử dụng, con số trên sẽ cao hơn. Chiếc Audi A8L 2011 sẽ là lựa chọn đáng tiền dành cho tệp khách có nguồn tài chính vừa phải nhưng đủ kinh tế “nuôi” xe sang, muốn trải nghiệm xe sang. So với mua mới một mẫu xe phổ thông, người mua xe sang với tuổi đời cao cần phải kiểm tra kỹ càng trước khi mua và có thể phải thay mới một số bộ phận do xe đã sử dụng lâu. Bạn đang hài lòng hay thất vọng với xế cưng của mình? Hãy chia sẻ bài viết trải nghiệm về chiếc xe của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!