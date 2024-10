Đi 110.000 km, 'xe chơi' MINI Cooper bán giá rẻ ngang Kia Morning mua mới

Chiếc MINI Cooper vốn dành cho dân chơi nay có giá bán chỉ ngang ngửa một chiếc Kia Morning 2024, sau khi đã lăn bánh 110.000 km. MINI Cooper từ lâu vốn là hãng xe hướng đến tệp khách hàng thích thiết kế độc đáo, cá tính và thích sự khác biệt. Do đó, giá bán các mẫu xe của thương hiệu xe Anh quốc không hề rẻ tại thị trường Việt Nam, dao động từ 1,85-2,4 tỷ đồng tùy phiên bản. Mới đây, một người kinh doanh xe cũ tại Hà Nội chào bán chiếc MINI Cooper S Countryman với giá rất rẻ khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ. Cụ thể, xe thuộc đời 2011, hiện đã lăn bánh khoảng 110.000 km. Mức giá được người bán đưa ra chỉ ở mức 485 triệu đồng - đắt hơn một chiếc KIA Morning 2024 vỏn vẹn 46 triệu đồng. Ảnh: Anh Trường Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, ở thời điểm mua mới, chủ xe phải bỏ ra số tiền không dưới 1,8 tỷ đồng chưa gồm chi phí ra biển số. Như vậy, sau 13 năm, giá trị xe đã giảm gần 80% so với lúc “đập hộp”. Năm 2011, mẫu xe này chưa được phân phối chính hãng nên chủ yếu đưa về nước ta thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân. Tới năm 2013, MINI Cooper mới chính thức được bán chính hãng thông qua nhà phân phối Euro Auto. Mẫu S Countryman khi đó có giá bán niêm yết là 1,65 tỷ đồng. Ảnh: Anh Trường Sau 13 năm sử dụng, về cơ bản ngoại thất xe còn khá mới, từ nước sơn tới các chi tiết mạ crôm. Tuy nhiên, chưa rõ đây có phải nước sơn nguyên bản hay không. Với một chiếc xe 13 năm tuổi, việc phải sơn lại ngoại thất là điều khó tránh khỏi. Những chi tiết mạ crôm như ốp viền đèn, viền mặt ca-lăng hay tay nắm cửa đều còn sáng bóng. Ảnh: Anh Trường Nửa thân trên của xe mang màu đen tương phản với nửa thân dưới nhằm tạo điểm nhấn. Chiếc MINI Cooper S Countryman này sử dụng bộ mâm 5 chấu kép sơn màu bạc kích thước 17 inch, thiết kế đơn giản. Ảnh: Anh Trường Điều đặc biệt trên chiếc xe dành cho “dân chơi” này là nội thất còn rất mới sau 13 năm sử dụng. Ghế ngồi bọc da cao cấp hay bảng táp-lô đều ít dấu hiệu “lão hóa” dù đã trải qua thời gian dài sử dụng, chỉ xuất hiện một số vết nhăn trên ghế. Ảnh: Anh Trường Tiện nghi của mẫu Cooper S Countryman đời 2011 khá ít ỏi, có thể kể đến như cửa sổ trời cho hai hàng ghế, hệ thống âm thanh Harman Kardon 6 loa, bảng đồng hồ dạng cơ,… Xe không có màn hình giải trí trung tâm như Countryman đời 2013 ra mắt sau đó 2 năm tại Việt Nam. Ảnh: Anh Trường MINI Cooper S Countryman được trang bị động cơ 4 xy-lanh dung tích 1.6L, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và cho ra công suất tối đa 181 mã lực cùng 240 Nm mô-men xoắn cực đại. Nhờ đó, chiếc xe sang này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chưa tới 10 giây. Với số tiền 485 triệu đồng, chiếc MINI Cooper S Countryman vẫn chỉ hướng đến tệp khách hàng thích sự khác biệt, thời trang và cá tính. Bên cạnh đó, người mua chiếc xe này sẽ không phải tệp khách cần một mẫu xe phổ thông và đủ kinh tế để bảo dưỡng, chăm sóc xe do tuổi đời đã lên tới 13 năm. Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!