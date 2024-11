Đi 10 năm, chủ siêu xe Lamborghini Huracan hàng hiếm chỉ lỗ hơn 7 tỷ đồng

Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan sau 10 năm sử dụng chỉ mất gần 50% giá trị so với thời điểm mua mới, ngang ngửa một số mẫu xe sang Nhật Bản. Thị trường siêu xe cũ tại Việt Nam ngày càng sôi động khi xuất hiện nhiều chiếc xe rao bán với đa dạng các mức giá khác nhau, từ hơn 7 tỷ đồng tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, một số siêu xe có mức khấu hao giá trị khá thấp khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ảnh: Liêm Nguyễn Đơn cử như chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 gần đây đang được rao bán trên thị trường xe cũ là một ví dụ điển hình. Theo tìm hiểu của VietNamNet, xe thuộc đời 2014, đã lăn bánh khoảng 25.000 km và được nhập khẩu thông qua đơn vị phân phối chính hãng. Đây cũng là chiếc Huracan nhập khẩu chính hãng ở nước ta. Chiếc Lamborghini Huracan màu xám thời điểm vừa về Việt Nam năm 2014 Hiện tại, mức giá siêu xe này chỉ hơn 8 tỷ đồng. Được biết, ở thời điểm mua mới, chủ nhân chiếc Lamborghini Huracan phải bỏ ra số tiền hơn 15 tỷ đồng để hoàn tất thủ tục lăn bánh. Tính thêm một số món đồ nâng cấp trị giá khoảng 1 tỷ, chiếc xe có giá lên tới 16 tỷ đồng. Như vậy, sau 10 năm sử dụng, giá trị chiếc xe giảm chưa tới 50% so với thời điểm mua mới. Mức giá này khiến nhiều người bất ngờ bởi một số siêu xe đời mới dù thuộc bản giới hạn cũng giảm giá mạnh hơn rất nhiều. Hồi đầu năm nay, chiếc McLaren 765LT từng của đại gia Kiên Giang rao bán với giá 25 tỷ đồng trên thị trường xe cũ – rẻ hơn 10 tỷ đồng so với lúc mua mới dù xe mới lăn bánh 2.000 km và đã sử dụng khoảng 2 năm. Ảnh: Nguyễn Đức Sau 10 năm sử dụng, chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 vẫn giữ được diện mạo như xe xuất xưởng, trong đó có màu sơn xám nguyên bản. Theo chia sẻ của một showroom kinh doanh xe tại TP.HCM, chiếc xe vừa phải thay mới 4 chiếc phuộc. Riêng chi phí mua mới đã tiêu tốn không dưới 100 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Đức Do ít sử dụng, nội thất xe còn khá mới. “Siêu bò” này có khoang cabin bọc da màu đen chủ đạo, kết hợp với màu vàng nổi bật và điểm xuyết bằng đường chỉ khâu tương phản màu vàng. Xe không có các tùy chọn ốp trang trí làm từ chất liệu carbon, thay vào đó mọi trang bị đều là tiêu chuẩn. Ảnh: Liêm Nguyễn “Trái tim” của chiếc Lamborghini Huracan là khối động cơ V10 hút khí tự nhiên, dung tích 5.2 lít. Cỗ máy này sản sinh công suất 601 mã lực, 560 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh truyền đến 4 bánh xe thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h của xe chỉ tốn vỏn vẹn 3,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Hai mẫu siêu xe Huracan LP610-4 và Huracan Tecnica tại Việt Nam Số lượng Lamborghini Huracan cũ trên thị trường khá ít, dù đây là mẫu siêu xe được nhiều đại gia Việt ưa chuộng. Do đó, rất khó để người mua có thể tự định giá. Dòng xe Huracan hiện đã bị hãng xe Italy khai tử, vì vậy người dùng càng khó tìm mua xe nếu yêu thích âm thanh từ cỗ máy V10 hút khí tự nhiên. Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!