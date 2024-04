Đèo Lò Xo quanh co, mặt đường nứt toác khiến tài xế bất an

Mới nhất là vào ngày 16/4, xe tải biển kiểm soát 43C-145.xx chở hàng đang lưu thông trên đèo Lò Xo, thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, bất ngờ lao xuống cống thoát nước bên đường khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đã phải mất hơn 5 giờ đồng hồ để dùng cưa sắt, xà beng để cắt, cạy cabin, tìm cách đưa thi thể 2 nạn nhân ra ngoài (Ảnh: Chí Anh).

Trước tình trạng các vụ tai nạn liên tục xảy ra trên đèo, anh Nguyễn Quyết đã cùng người dân trên địa bàn huyện Đăk Glie thành lập Đội SOS Đèo Lò Xo nhằm kịp thời cứu hộ các vụ tai nạn xảy ra trên đèo. Đồng thời, đội luôn cùng với cơ quan chức năng thường xuyên đi tuần tra để kịp thời khắc phục tạm các sự cố như sạt lở, hư hỏng, đá lăn...

Anh Quyết cho hay: "Đèo Lò Xo không dốc đứng như các đèo ở phía Bắc nhưng có chiều dài gần 40km, có nhiều khúc quanh co, hiểm trở. Các vụ tai nạn thường xảy ra vào lúc nửa đêm nên có khả năng do tài xế chủ quan hoặc ngủ gật. Ngoài ra, lượng xe đi trên đèo nhiều cũng là nguyên nhân khiến đường liên tục hư hỏng, gây mất an toàn giao thông cho phương tiện lưu thông" (Ảnh: Chí Anh).