Đen Vâu bị chỉ trích 'cổ súy bạo lực phụ nữ' trong MV vừa ra mắt

Mới đây, Đen Vâu tung sản phẩm kết hợp cùng NS Trần Tiến mang tên Đi Trong Mùa Hè nhận được sự chú ý mạnh mẽ.

Ca khúc mang tinh thần cổ vũ bóng đá, khơi dậy niềm tự hào qua từng thước phim đậm chất điện ảnh. Những hình ảnh "đi bão" khiến người xem xúc động khi nhớ lại kỷ niệm huy hoàng của bóng đá Việt Nam.

Your browser does not support the video tag.

MV Đi Trong Mùa Hè - Đen Vâu & NS Trần Tiến

Sau hơn 24h lên sóng, MV đạt hơn 3,1 triệu lượt xem, đứng top 1 trending YouTube. Đen Vâu chính là người chấm dứt chuỗi ngày tung hoành trending của Đông Nhi trên Youtube.