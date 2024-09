Đến Mộc Châu, trải nghiệm cùng người dân đào măng, đi hái dâu tại vườn

Nhóm bạn đã cùng nhau tham quan Hang Táu và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi được cùng bà con H’mông đào măng, thưởng thức rượu ngô và được đi hái mận, hái dâu tại vườn... Yêu thích nét tự nhiên, nguyên sơ như Hang Táu Mộc Châu là một huyện nằm trên cao nguyên thuộc tỉnh Sơn La. Đây là điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu thích vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của miền núi phía Bắc. Với khí hậu ôn hòa quanh năm, Mộc Châu nổi tiếng với những đồi chè xanh mướt trải dài, rừng thông bản Áng yên bình và những cánh đồng hoa cải, hoa mận nở rộ trắng xóa mỗi độ Xuân về... Đến Mộc Châu, du khách không thể bỏ qua trải nghiệm tham quan thác Dải Yếm - một tuyệt tác thiên nhiên với dòng nước trong vắt đổ xuống từ độ cao hơn 100 mét hay chinh phục đỉnh Pha Luông ngắm nhìn toàn cảnh núi non trùng điệp... Hòa mình vào không gian yên bình ở Mộc Châu. Bên cạnh cảnh quan tuyệt đẹp, Mộc Châu còn nổi tiếng với nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số như Thái, H’Mông... Những phiên chợ vùng cao đầy màu sắc, ẩm thực phong phú với món bê chao, cá suối nướng hay cơm lam... đã làm say lòng bao du khách. Có khoảng thời gian ý nghĩa ở Mộc Châu cùng nhóm bạn, cô nàng Lê Trang, đến từ Vĩnh Phúc, đã cảm nhận được trọn vẹn nét đẹp của mảnh đất này. “Mộc Châu có thời tiết mát mẻ, dễ chịu quanh năm, vừa có sự bình yên vừa có trải nghiệm mới mẻ. Bên cạnh thiên nhiên núi rừng hùng vĩ, tuyệt vời, mình thực sự bị cuốn vào nét văn hóa văn minh của những con người nơi đây. Chúng mình còn được ở trong chiếc homestay rất rẻ so với những chúng mình nhận được”, cô gái gen Z bày tỏ. Dừng chân tham quan nhiều địa điểm ở Mộc Châu, thế nhưng, có một nơi đã để lại bao ấn tượng trong lòng du khách. Nơi này chính là Hang Táu - khu làng có 20 hộ dân người H’Mông sinh sống cùng nhau. Hòa mình vào nhịp sống của người dân bản địa, các du khách được tham quan và trải nghiệm nền văn hóa mới ở một nơi không có mạng lưới điện, không có sóng điện thoại, không có Internet và khác hoàn toàn so với dưới xuôi nơi cô bạn sinh sống. Khoảng thời gian ở Hang Táu, nhóm du khách cảm nhận cuộc sống trôi qua chậm rãi, nhẹ nhàng và bình yên vô cùng. Họ chứng kiến đồng bào dân tộc thiểu số hằng ngày lao động, làm việc trên nương trên rẫy, cùng nhau chăn nuôi, trồng trọt, sinh hoạt mỗi ngày... “Kỉ niệm đáng nhớ của mình trong chuyến đi này là lái xe đường núi đi vào Hang Táu. Chúng mình được cùng bà con trong làng đi đào măng, thuê váy, thưởng thức rượu ngô của bà con tự làm và được đi hái mận, hái dâu tại vườn”, Lê Trang chia sẻ. Những khoảnh khắc đáng nhớ. Nói về lý do mình chọn Mộc Châu để du lịch, Trang chia sẻ, vì bản thân cô nàng yêu thích núi non. Cô gái này thường tìm đến núi để lấy lại năng lượng khi thấy cuộc sống gặp những phút chênh vênh. Mộc Châu gần Hà Nội nên đủ để nhóm bạn cùng nhau có chuyến đi ngắn ngày. “Mộc Châu còn là khu du lịch khá phát triển, đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn giữ được những nét tự nhiên, nguyên sơ như Hang Táu - “làng nguyên thủy” của người H’Mông. Đặc biệt hơn, Mộc Châu có mùa dâu và mùa mận liền kề nhau, chúng mình chọn đi vào thời điểm giao hai mùa để được trải nghiệm phong phú hơn”, Trang nói. Trân quý những khoảnh khắc bên nhau Nữ du khách kể lại, sau hơn 4 tiếng đồng hồ di chuyển, các bạn đã có mặt ở Mộc Châu. Chị chủ homestay Lee House Mộc Châu đã mở cửa đợi sẵn dù các bạn đến sớm hơn giờ check-in tận 4 tiếng đồng hồ. “Ở đây, mình thấy ấm cúng, thoải mái, quen thuộc dễ chịu như nhà. Home có bếp, đầy đủ gia vị đồ dùng nấu nướng. Home còn có cây xanh, có nắng, thật nhiều ánh sáng tự nhiên, có cả chăn êm nệm ấm rất thơm”, Trang cảm nhận. Mọi người đi ăn trưa ở Bếp Mệ Tình, rồi về home nghỉ ngơi, chuẩn bị đi Hang Táu. Vào Hang Táu tham quan, du khách có thể thử trải nghiệm cưỡi ngựa rất thú vị. Sau thời gian tham quan ngôi làng bình yên này, nhóm bạn trở lại homestay. Các bạn thuê cả căn riêng tư, tự do và nhà cô chủ ngay bên cạnh nên cần gì cô ấy hỗ trợ rất nhanh. Các du khách chuyện trò bên nhau. Có dịp hẹn họ cùng nhau, nhóm bạn đã hát hò, chuyện trò, rồi lôi nhau vào phòng nằm nói chuyện như mấy năm không gặp nhau đến tận 1-2h sáng mới chịu ngủ, dù hôm đó đi xe nhiều ai cũng mệt mỏi. “Càng lớn, mình càng thấy trân trọng những khoảnh khắc này...”, Trang tâm sự. Ngày thứ hai của các bạn ở Mộc Châu, họ đi chơi thong thả. Thức dậy, họ nhận được hộp dâu tây của chị chủ homestay khiến các du khách cảm thấy dễ thương vô cùng và như được tiếp thêm nguồn năng lượng cho ngày mới. Trang cùng các bạn xuất phát đi thác Dải Yếm, đi Happy Land Mộc Châu. Tại Happy Land, các bạn Trang check-in, tham quan và chơi các trò chơi xe trượt cỏ, lăn bóng, đu dây… Đến trưa, các bạn quay lại homestay đi ăn quán cơm rang ở thị trấn gần home được chị chủ giới thiệu. “Đến 13h30’, chúng mình quay lại home nghỉ ngơi, dọn đồ và trả xe máy. Do mình báo trước và được chị chủ homestay đồng ý nên chúng mình mới được ở thêm đến 16h. Trước khi rời Mộc Châu, các bạn còn đi lấy dâu tây về làm quà...”, Trang nói. Các du khách lưu giữ thanh xuân bằng những chuyến đi. Là một người đam mê xê dịch, thích đi đến những vùng đất mới, đặc biệt là những chuyến đi trải nghiệm, Trang đặt ra mục tiêu đến năm 30 tuổi sẽ đặt chân hết các tỉnh, thành của Việt Nam. Hiện tại, cô nàng đã thực hiện được 1 nửa hành trình khi bước qua tuổi 23. “Có những chuyến đi, mình được đi mà không phải bỏ bất kỳ chi phí nào, có những chuyến, mình cũng phải tự lo từ A-Z. Mình đã tự đi từ khi còn là sinh viên với những đồng lương part-time ít ỏi”, Trang chia sẻ thêm về đam mê du lịch của mình. Du khách lưu lại những tấm ảnh xinh xắn. Dâu tây thơm ngon. Nhóm du khách cùng nhau tham quan, du lịch Mộc Châu. Khoảng thời gian thú vị. Càng lớn, họ càng trân quý những khoảnh khắc có mặt bên nhau. Những ngày nghỉ ngơi thú vị ở Mộc Châu.