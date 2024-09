Đến cuối tháng 9 Biển Đông khả năng có 1-2 cơn bão, miền Bắc lại mưa lớn

Từ nay đến hết tháng 9 trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão. Đáng chú ý, đến ngày 17/9, Bắc Bộ có mưa vừa, lượng mưa phổ biến 10-30mm/ngày, cục bộ có mưa to trên 50mm/ngày. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đang có cơn bão Bebinca hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương, dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực phía Đông Trung Quốc, không ảnh hưởng đến Việt Nam. Trên Biển Đông đang tồn tại dải hội tụ nhiệt đới (rãnh áp thấp) kết hợp gió mùa Tây Nam mạnh sẽ gây mưa cho khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ. Ngày 16/9, lượng mưa phổ biến 40-80mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, hình thái mưa này không ảnh hưởng lớn đến Bắc Bộ. Dự báo thời tiết Bắc Bộ trong 7 ngày tới chủ yếu ít mưa, ngày nắng gián đoạn. Riêng giai đoạn từ đêm 15 đến ngày 17/9, Bắc Bộ trong đó trọng tâm là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh và Hải Phòng có mưa vừa, lượng mưa phổ biến 10-30mm/ngày, cục bộ có mưa to trên 50mm/ngày. Nhận định về thiên tai từ nay đến cuối năm 2024, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết từ nay đến hết tháng 9 trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão (khả năng tập trung vào 10 ngày cuối tháng 9) và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo, mùa mưa tại Trung Bộ có thể tập trung chính vào tháng 10-11. Mùa mưa ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kết thúc muộn hơn bình thường (khoảng nửa cuối tháng 12). Lũ dâng cao khiến thôn An Lạc, xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) chìm trong biển nước (Ảnh: Nguyễn Hải). Cơ quan khí tượng cho biết, mực nước lũ ở hạ lưu sông Hồng đang xuống nhưng vẫn còn ở mức cao, tình trạng ngập ở vùng trũng, thấp ven sông sẽ giảm dần trong những ngày tới. Theo đó, thời gian nước rút ở vùng trũng thấp ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội) từ 8 đến 10 ngày, ven sông Tích khoảng 5-7 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ 2-4 ngày, sông Nhuệ từ 2 đến 3 ngày. Ngoài đê hạ lưu sông Hồng - Thái Bình (tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương) thời gian rút nước kéo dài 3-5 ngày, đối với các vùng không chủ động tiêu thoát khả năng kéo dài hơn. Trong những ngày tới, khi nước lũ xuống trên các hệ thống sông sẽ có nguy cơ gây sạt lở bờ sông, nhất là ở những nơi vừa xuất hiện đỉnh lũ cao. Dự báo thời tiết ngày 16/9, các vùng trên cả nước: - Hà Nội: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. - Phía Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. - Phía Đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. - Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. - Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm), gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. - Tây Nguyên: Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm), gió tây đến tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. - Nam Bộ: Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm), gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến 17h30 ngày 15/9, bão Yagi và hoàn lưu bão đã khiến 330 người chết, mất tích (292 người chết, 38 người mất tích).