Đến Bảo Lộc nghe suối chảy, ngắm biển mây và cây lá đỏ mùa thay lá

Những ngày mưa rả rích rời xa, Bảo Lộc đang bước vào mùa đẹp nhất. Mùa của những đám mây lững thững, mùa của những con suối trong veo, mùa của cây cối thay lá... cùng không khí se lạnh khiến mảnh đất vùng cao này thu hút du khách về tham quan. Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Bảo Lộc đã đến Là một thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng, Bảo Lộc trở thành điểm đến hấp dẫn để du khách có dịp sống chậm bên thiên nhiên cùng bầu không khí trong lành vùng cao nguyên. Với khí hậu mát mẻ, Bảo Lộc mang đến cảm giác thư thái và yên bình khác biệt so với sự náo nhiệt của các thành phố lớn. Không chỉ là nơi để tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, Bảo Lộc còn mang đến sự bình yên, là điểm đến lý tưởng cho những tâm hồn muốn tạm rời xa cuộc sống hối hả thường nhật. Những ngày mưa rả rích đã qua, Bảo Lộc đang bước vào mùa đẹp nhất. Mùa này, Bảo Lộc khoác lên mình vẻ đẹp thơ mộng với những đám mây lững thững trôi ngang trời, tạo nên khung cảnh thanh bình. Không khí trở nên se lạnh mang đến cho du khách cảm giác dễ chịu. Dừng chân bên khu làng Mây B’lao. Những con suối trong veo chảy róc rách giữa rừng xanh, mang đến âm thanh dịu nhẹ như tiếng nhạc nền của núi rừng. Đây cũng là mùa cây cối thay lá tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ sắc màu. Không gian nơi đây dường như chậm lại, cho phép du khách thư thái tận hưởng từng khoảnh khắc bên thiên nhiên. Theo anh Nguyễn Xuân Vĩnh, Bảo Lộc đang vào mùa của những đám mây bay lững thững, mùa của những con suối trong veo, mùa của cây cối thay lá... Trong bầu không khí se lạnh, Bảo Lộc mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đáng nhớ. “Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Bảo Lộc đã đến. Tháng 10 đến tháng 2 năm sau là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Bảo Lộc. Sau những ngày mưa tầm tã, thành phố sương mù như vừa trải qua giấc ngủ dài và giờ đây đang thức giấc, khoác lên mình tấm áo mới tươi tắn chuẩn bị cho mùa đẹp nhất của Bảo Lộc, mùa của những đám mây, mùa cây thay lá, mùa của những con suối trong veo”, anh Xuân Vĩnh cảm nhận. Đến Bảo Lộc vào mùa săn mây Theo người dân, từ tháng 10-12 có thể nói là mùa mây ở Bảo Lộc. Với độ cao trung bình hơn 800m so với mặt nước biển, độ ấm cao, chênh lệch nhiệt độ trong ngày rõ rệt, vào thời gian này, tỷ lệ săn mây thành công ở Bảo Lộc rất cao. “Một số địa điểm nổi bật bạn có thể lựa chọn như Đèo mây Lộc Thành, Đồi Lam Sơn, Đồi Bát Úp, Làng Mây B'lao...”, anh Vĩnh tiết lộ. Đến Bảo Lộc vào mùa săn mây là một trong những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn nhất dành cho những người đam mê khám phá thiên nhiên. Bước vào mùa mây đẹp nhất, Bảo Lộc xuất hiện những đám mây trắng xốp lững thững trôi qua các thung lũng và triền đồi, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Đến Bảo Lộc săn mây. Không chỉ có khung cảnh tuyệt đẹp, mùa săn mây tại Bảo Lộc còn là thời điểm có khí hậu se lạnh càng giúp cho hành trình khám phá trở nên dễ chịu và tràn đầy năng lượng. Du khách thức dậy từ sáng sớm, hít thở không khí trong lành và chờ đón những đám mây trắng muốt, lững lờ trôi qua giữa bầu trời trong xanh. Không khí se lạnh vừa đủ để du khách cảm nhận sự sảng khoái, thích hợp cho những hoạt động ngoài trời như dạo chơi, khám phá điểm du lịch tự nhiên hay tham gia các lễ hội... “Bảo Lộc hiện tại không quá lạnh như Đà Lạt, cũng không quá nóng như... các tỉnh khác. Vào thời gian này, thời tiết Bảo Lộc có thể coi là dễ chịu nhất năm. Đó là khoảnh khắc yên bình, đưa con người gần gũi với thiên nhiên. Mùa săn mây tại Bảo Lộc mang đến trải nghiệm được chụp ảnh, ngắm mây và là hành trình thư giãn tinh thần, giúp chúng ta tạm quên đi những lo toan thường ngày”, anh Vĩnh chia sẻ. Mùa của những con suối trong veo Bảo Lộc không chỉ nổi tiếng với những đồi chè xanh mướt, mà còn là nơi sở hữu nhiều thác, suối tuyệt đẹp mang đến cho du khách cảm giác gần gũi với thiên nhiên hoang sơ. Anh Vĩnh cho hay, với địa hình đồi núi trập trùng cùng diện tích rừng nguyên sinh lớn, Bảo Lộc có rất nhiều thác, suối. Mùa mưa, những cơn mưa lớn cuốn đi bùn đất và lượng rác lớn khỏi các lòng suối. Đến tháng 10, lượng nước ổn định lại, lúc này những con suối ở Bảo Lộc trong hơn, xinh đẹp hơn. Một số thác, suối đẹp như Suối Cát, Thác Tam Hợp, Thác Liêng Ài, Thác Đamb’ri, Thác Đạ Kẻ... có thể mang đến cho du khách những cảm xúc thú vị. Du khách đến Suối Cát. Nhắc đến Bảo Lộc, nhiều du khách nhớ đến thác Đamb’ri. Được xem là một trong những thác nước cao nhất Lâm Đồng với độ cao hơn 60m, Đamb’ri cuốn hút du khách nhờ vào dòng nước mạnh mẽ đổ xuống tạo nên màn sương mờ ảo bao phủ xung quanh. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng chim hót trong rừng tạo nên không gian hùng vĩ. Ngoài thác Đamb’ri, thác Tam Hợp cũng là điểm đến thú vị với ba dòng thác nhỏ hợp lại thành một, đổ xuống mặt hồ xanh ngắt. Đến đây, du khách có cảm giác yên tĩnh, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp thuần khiết của tự nhiên. Những thác suối ở Bảo Lộc không chỉ là nơi để ngắm cảnh, mà còn là điểm lý tưởng để du khách thư giãn, tạm xa rời nhịp sống bộn bề bên ngoài. Mùa của cây thay lá Những ngày giao mùa tại Bảo Lộc đã mang đến khung cảnh thiên nhiên thơ mộng khi cây cối bắt đầu thay lá, chuẩn bị khoác lên mình diện mạo mới. Trong bức tranh thay lá rực rỡ này, nổi bật nhất phải kể đến hình ảnh những cây Lôi Khoai (người dân địa phương hay gọi đơn giản là cây lá đỏ) nằm rải rác khắp vùng, tạo nên điểm nhấn ấn tượng giữa nền trời xanh ngắt. “Thời gian này, cây lá đỏ thay lá mới. Những lá non đỏ tươi, rực rỡ trên những những quả đồi là cảnh tượng rất tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua khi đến Bảo Lộc vào dịp này”, anh Vĩnh cho biết. Mùa cây lá đỏ thay lá tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Cây lá đỏ ở Bảo Lộc không chỉ đơn thuần là cây cối thay lá theo chu kỳ tự nhiên, mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, mang lại sức sống mới cho mảnh đất cao nguyên này. Vào thời điểm cây bắt đầu thay lá, khắp nơi phủ kín sắc đỏ rực rỡ, tựa như bức tranh mùa thu tuyệt đẹp. Sự pha trộn hài hòa giữa màu đỏ của lá cây, màu xanh của đồi chè và bầu trời trong xanh tạo nên khung cảnh vừa bình dị, vừa lãng mạn khiến bao du khách đắm say. Đến Bảo Lộc mùa thay lá, du khách được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp cũng như chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Dạo bước dưới những tán cây lá đỏ, du khách cảm nhận được sự tĩnh lặng, tạo nên khoảng lặng giữa cuộc sống bận rộn. Đây là nơi con người được hòa mình cùng thiên nhiên và tận hưởng vẻ đẹp của đất trời trong thời khắc giao mùa. Trong đám mây lững thững, con suối trong veo, cây cối thay lá..., du khách đến Bảo Lộc được cảm nhận nhịp sống chậm lại, hài hòa cùng thiên nhiên trong bầu không khí se lạnh... Không khí trong lành. 