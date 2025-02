Demi Moore tiến gần tượng vàng Oscar sau chiến thắng tại SAG Awards

Demi Moore đang có một trong những mùa giải thưởng ấn tượng nhất trong sự nghiệp với màn trình diễn táo bạo trong "The Substance". Đây không chỉ là một bước ngoặt giúp cô trở lại đường đua hạng A của Hollywood mà còn đưa cô trở thành một trong những ứng cử viên hàng đầu cho tượng vàng Oscar năm nay. Tuy nhiên, liệu Moore có đủ sức vượt qua các đối thủ để giành chiến thắng?

Demi Moore được giới phê bình khen ngợi nhờ vai diễn đầy thách thức trong "The Substance". Bộ phim yêu cầu cô phải thực hiện nhiều cảnh nặng về tâm lý và thể chất, một yếu tố thường được Viện Hàn lâm đánh giá cao. Sự lột xác của Moore – từ một biểu tượng sắc đẹp của Hollywood những năm 90 đến một nhân vật phức tạp, gai góc – có thể là điểm cộng lớn giúp cô ghi điểm với các thành viên Oscar.

Demi Moore trên sân khấu SAG Awards 2025. Ảnh: SAG Awards

Lịch sử cho thấy rằng việc thắng các giải tiền Oscar như Quả cầu vàng, Lựa chọn của các nhà phê bình (Critics’ Choice) và SAG (Giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh) có thể là dấu hiệu quan trọng cho chiến thắng Oscar. Moore đã có mặt trong cả ba cuộc đua này, và vừa giành chiến thắng tại SAG Awards 2025 vào ngày 23/2, chính thức trở thành ứng viên sáng giá nhất cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2025. Với chiến thắng này, Moore không chỉ củng cố vị trí dẫn đầu mà còn tạo ra một bước ngoặt lớn trong mùa giải thưởng năm nay.

SAG Awards được coi là chỉ báo quan trọng nhất cho Oscar trong hạng mục diễn xuất. Trong 10 năm qua, 8/10 người chiến thắng SAG đã tiếp tục giành Oscar, bao gồm Frances McDormand (Nomadland), Renée Zellweger (Judy), và Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once).

Với việc giành chiến thắng tại SAG, Moore đã vượt qua những đối thủ mạnh như Mikey Madison (Anora) và Fernanda Torres (I'm Still Here), những người trước đó đã gây chú ý với các chiến thắng tại BAFTA và Indie Spirits.

Hollywood luôn yêu thích những câu chuyện trở lại ngoạn mục, và Demi Moore chính là một ví dụ điển hình. Sau những năm 90 đình đám với "Ghost", "Indecent Proposal" và "G.I. Jane", Moore dần mất đi vị thế, phải vật lộn với các vai diễn nhỏ lẻ và đời tư đầy biến động. Việc cô có thể tái xuất mạnh mẽ ở tuổi 62 với một vai diễn đòi hỏi nhiều thử thách là điều khiến giới chuyên môn và khán giả nể phục. Nếu Viện Hàn lâm muốn gửi một thông điệp về việc tôn vinh các nữ diễn viên lớn tuổi và sự bền bỉ trong nghề, Moore sẽ là lựa chọn hoàn hảo.

Năm nay, cuộc đua nữ chính khá cạnh tranh với sự góp mặt của Mikey Madison (Anora) và Fernanda Torres (I'm Still Here), hai ứng viên đang thu hút nhiều sự chú ý từ các thành viên quốc tế. Tuy nhiên, sự chia phiếu giữa hai người có thể giúp Moore vươn lên dẫn đầu, đặc biệt nếu cô giành được sự ủng hộ từ các thành viên Viện Hàn lâm trong nước.

Mikey Madison đã có một mùa giải thưởng xuất sắc với Anora, đặc biệt là sau khi giành BAFTA và Indie Spirits. Điều này khiến cô trở thành một đối thủ đáng gờm. Nếu đà chiến thắng của Madison tiếp tục, Moore có thể gặp khó khăn trong việc thuyết phục cử tri Oscar.

Mặc dù việc một nữ diễn viên trên 60 tuổi chiến thắng Oscar sẽ là một khoảnh khắc lịch sử, nhưng Hollywood vẫn có xu hướng ưu ái các ngôi sao trẻ hơn trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong hơn một thập kỷ qua, chỉ có Frances McDormand (Nomadland, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) và Julianne Moore (Still Alice) là những nữ diễn viên ngoài 50 có thể giành chiến thắng. Điều này có thể là một rào cản cho Moore.

Dù là một ngôi sao nổi tiếng, Demi Moore chưa từng giành một giải thưởng diễn xuất lớn nào từ Viện Hàn lâm hay các tổ chức phê bình danh tiếng. Điều này có thể khiến một số cử tri Oscar nghi ngờ liệu cô có thực sự xứng đáng với danh hiệu này hay không.

Demi Moore đang có một cơ hội thực sự để giành tượng vàng Oscar, đặc biệt nếu cô duy trì đà chiến thắng trong mùa giải thưởng. Dù phải đối mặt với những thách thức từ các ứng viên trẻ hơn và định kiến tại Hollywood, việc trở thành biểu tượng của sự trở lại mạnh mẽ có thể giúp cô ghi điểm với Viện Hàn lâm.

Nếu giành chiến thắng, Moore không chỉ khẳng định tài năng mà còn truyền cảm hứng cho nhiều nữ diễn viên về sự kiên trì trong sự nghiệp. Điều đó sẽ khiến chiến thắng của cô trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 sẽ diễn ra vào ngày 2/3/2025 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, Mỹ. Danh hài Conan O'Brien sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt lễ trao giải năm nay, hứa hẹn mang đến không khí sôi động và hài hước cho sự kiện.