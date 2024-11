Đêm nhạc của Lưu Đức Hoa bị hủy bỏ vào phút chót

Đêm nhạc của "Thiên vương" Lưu Đức Hoa tại Sân vận động Đài Bắc đã phải hủy bỏ vào phút chót do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Sự kiện được mong đợi này dự kiến diễn ra vào tối ngày 31/10. Tuy nhiên, trước tình hình bão ập đến, gió giật mạnh kèm mưa lớn, ban tổ chức đã đưa ra quyết định hoãn lại. Dù ban đầu, ban tổ chức vẫn khẳng định đêm nhạc sẽ diễn ra như dự kiến, nhưng đến chiều 31/10, chỉ vài giờ trước khi sự kiện bắt đầu, thông báo hủy bỏ chính thức được đưa ra. Quyết định này khiến nhiều khán giả đã háo hức chờ đợi từ lâu cảm thấy vô cùng thất vọng.

Lưu Đức Hoa vẫn chăm chỉ làm việc dù đã ở tuổi ngoài 60. (Ảnh: VCG) Theo China Times, nhiều hoạt động giải trí khác tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã bị hoãn lại do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Đáng chú ý, ETtoday cho biết, nhiều khán giả đã không kịp nắm bắt thông tin hủy bỏ và có mặt tại địa điểm tổ chức, thậm chí có người đã không kìn được nước mắt khi biết tin. Để bù đắp cho khán giả, ban tổ chức thông báo sẽ dời lịch diễn sang trưa ngày 2/11. Tuy nhiên, đối với những khán giả không thể tham dự vào lịch trình mới, ban tổ chức cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ tiền vé. Việc đêm nhạc của Lưu Đức Hoa bị hủy bỏ đã gây ra nhiều tiếc nuối cho khán giả. Tuy nhiên, sự an toàn của nghệ sĩ và khán giả luôn được đặt lên hàng đầu. Hy vọng rằng, đêm diễn sẽ diễn ra thành công vào ngày 2/11 tới đây. Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Với sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ, anh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua những vai diễn kinh điển trong các bộ phim như: Thần điêu đại hiệp, Thiên nhược hữu tình, Vô gian đạo,... Bên cạnh đó, anh còn là một ca sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc hit và được mệnh danh là một trong "Tứ đại thiên vương" của làng nhạc Hong Kong (Trung Quốc). Theo Người Đưa Tin