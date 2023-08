Đêm Hội An - Hàng ngàn ánh đèn lung linh say mê lòng người

Rất nhiều du khách đến du lịch Hội An thắc mắc rằng, phố cổ về đêm có gì đặc biệt? Ngoài vẻ đẹp trầm lắng làm say đắm lòng người thì nơi đây chẳng khác nào bức tranh sơn mài do người họa sĩ kỳ công tô vẽ.