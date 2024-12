Đêm Giáng Sinh là ngày nào? Phân biệt đêm 24 và ngày 25/12

Đêm Giáng Sinh (hay đêm vọng lễ Noel) bắt đầu từ chiều tối ngày 24/12. Vào đêm Noel, mọi người quây quần bên nhau và ông già Noel sẽ đi phát quà Lễ Giáng Sinh hay còn gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh là dịp kỷ niệm ngày Chúa Jesus được sinh ra, là một trong những ngày lễ lớn tháng 12 hằng năm. Lễ Giáng Sinh diễn ra vào 24 và 25/12. Lễ Giáng Sinh rất ý nghĩa và quan trọng với người theo đạo Thiên Chúa. Vào ngày này nhiều gia đình thường trang trí cây thông, tượng chúa,... rất đẹp. Đây cũng là dịp để mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, ăn những món ăn mang không khí Noel. Đêm Giáng Sinh là ngày nào? Đêm Giáng Sinh là ngày nào? Giống như hằng năm, theo dương lịch thì Lễ Giáng Sinh năm này sẽ diễn ra vào tối thứ 6 (24/12/2021) và hết ngày thứ 7 (25/12/2021). Theo người Do Thái thì ngày mới sẽ bắt đầu từ lúc hoàng hôn, vì thế họ tổ chức lễ Giáng Sinh sớm từ tối ngày 24. Còn ngày 25/12 là ngày làm lễ chính thức. Sự khác nhau giữa đêm 24/12 và ngày 25/12 Đêm Giáng Sinh 24/12 – lễ vọng Đêm Giáng Sinh 24/12 – lễ vọng

Theo Công giáo Roma, đêm 24/12 là thời điểm ‘lễ vọng”. Vào thời gian này ở thánh đường và trong nhà đều trang trí những hình ảnh và biểu tượng của lễ Giáng Sinh như cây thông noel, hang đá tượng Đức Mẹ Maria, tượng Ba Vua, một số thiên thần,... Đêm 24/12 còn là sự ra đời của cây thông Noel. Vào cuối thế kỷ thứ VII Thánh Boniface đã đang trên đường hành hương thì gặp một nhóm người dùng một đứa bé để cùng tế cây sồi. Ông đã dùng một quả đấm hạ gục cây sồi để giải cứu đứa bé. Tại nơi này đã mọc lên một cây thông nhỏ, Thánh Boniface đã nói với mọi người rằng, cây thông này là cây của sự sống và tượng trưng cho cuộc sống vĩnh hằng của Chúa. Từ đó cây thông trở thành biểu tượng trong ngày lễ Noel, là biểu tượng của sức sống mới và những niềm hy vọng. Ngày Giáng Sinh 25/12 – lễ chính ngày Ngày Giáng Sinh 25/12 – lễ chính ngày Nhiều người nghĩ rằng, 25/12 là ngày sinh chính thức của ngày Chúa Jesus, tuy nhiên đây là điều không chính xác vì chưa có tài liệu nào khẳng định. Chúng ta chỉ biết Chúa Jesus sinh ra trong một chuồng gia súc vào một đêm mùa đông lạnh. Từ đó, các tín đồ Cơ Đốc đã tổ chức ăn mừng. Tuy nhiên trước sự cấm đoán của chính quyền La Mã, họ đã bí mật chọn ngày 25/12 để tổ chức. Ngày này còn là ngày trùng với lễ “Thần Mặt Trời” của người La Mã. Đến năm 312 Hoàng đế La Mã Constantine I đã bỏ thần giáo theo Cơ Đốc giáo và huỷ bỏ lễ “Thần Mặt Trời”. Từ đó, ngày 25/12 trở thành ngày lễ mừng sinh nhật của Chúa Jesus hằng năm. Đến năm 354 Giáo hoàng Libero mới chính thức công bố 25/12 là ngày cử hành lễ Giáng Sinh hay gọi là Lễ Noel. Ý nghĩa của đêm Noel Ý nghĩa của đêm Noel Đêm Noel ngoài ý nghĩa theo đạo Thiên Chúa thì còn là một đêm đặc quyền để mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, ăn chung một bữa ăn, một đêm không ngủ để nghe những câu chuyện được thuật lại bên cây thông Noel. Đêm Noel cũng là một buổi lễ của những đứa trẻ, một đêm thần diệu mà tất cả điều ước của các bé điều thành sự thật. Ngày Noel cũng là một thông điệp của hoà bình: “Vinh danh Thượng Đế trên cao – Bình an cho người dưới thế ”, đây là câu được hát bởi những thiên thần báo tin sự xuất hiện của vị cứu thế và Noel cũng là ngày người ta chia sẻ với những ai bị bỏ rơi, bị cô đơn, bệnh hoạn, già yếu… Các hoạt động trong đêm Noel 24/12 Trang trí cây thông Noel Trang trí cây thông Noel tại nhà Trong dịp Noel thì cây thông là biểu tượng không thể thiếu, đây là một trong những hoạt động vui vẻ, ấm áp. Cả nhà quây quần bên nhau cùng trang trí cây thông Noel thật ấm cúng. Tuỳ mỗi nhà mà cây thông Noel được trang trí khác nhau, thường thấy là những chiếc chuông, tất, quả cầu, hộp quà,... Ông già Noel tặng quà Ông già Noel tặng quà cho các bé Hình ảnh ông già Noel tặng quà không thể thiếu trong dịp lễ Noel. Ông già Noel do con người hoá trang, mang theo một túi quà lớn để tặng cho các em nhỏ. Đây cũng là hoạt động mà các bạn nhỏ rất thích trong đêm Noel. Tổ chức tiệc Giáng sinh Tổ chức tiệc Giáng sinh tại nhà Giáng sinh cũng là dịp những người thân trong gia đình, bạn bè đoạn tụ, họp mặt bên nên không thể thiếu một buổi tiệc nho nhỏ. Vào thời tiết se lạnh của những ngày cuối năm, những người thân yêu ngồi quay quần bên nhau và cùng thưởng thức những món ăn ngon thì thật ấm cúng phải không nào. Tặng thiệp Giáng sinh Tặng thiệp Giáng sinh Vào đêm Noel người ta thường tặng nhau cho nhau những tấm thiệp mang đầy tình yêu thương, bên trong thiệp là những tâm tư muốn gửi gắm, những lời chúc nhau. Ngoài ra thiết kế của thiếp ngày nay rất đẹp và đa dạng, càng làm tôn thêm ý nghĩa của món quà. Hy vọng qua bài viết này giúp bạn biết được đêm Giáng Sinh là ngày nào? Phân biệt đêm 24/12 và ngày 25/12. Chúc bạn và gia đình có mùa Giáng Sinh vui vẻ và ấm áp. Nguồn: MXH