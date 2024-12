Đêm đầu tiên 54 tổ Cảnh sát 141 ra quân, thanh niên 'ngổ ngáo' trên phố bị xử lý

Trong đêm đầu tiên triển khai mô hình lực lượng 141 trong tình hình mới, nhiều thanh thiếu niên "ngổ ngáo" đã bị xử lý. Tối 10/12, ngay sau lễ ra quân triển khai mô hình lực lượng 141 trong tình hình mới, Tổ công tác 141H của Công an quận Hà Đông đã thực hiện nhiệm vụ. Công an xác định tuyến đường Quang Trung là trục đường huyết mạch, đông phương tiện đi lại, có tình trạng thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông về đêm. Tổ 141H của Công an quận Hà Đông bao gồm lực lượng thuộc Đội CSGT - Trật tự, Đội Cảnh sát Hình sự và Công an phường sở tại. Mỗi ca công tác sẽ kéo dài khoảng 4 tiếng. Tổ công tác bao gồm lực lượng công an công khai và hóa trang mật phục để đảm bảo người vi phạm không thể né tránh hoặc có các hành vi bỏ chạy. Chỉ trong ít phút, Tổ công tác 141H của Công an quận Hà Đông đã phát hiện, kiểm tra hàng loạt thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe, có biểu hiện lạng lách... Các trường hợp vi phạm đều được lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ liên quan đến người lái, phương tiện và các vật dụng liên quan nếu có nghi vấn. Anh V.A.T. (18 tuổi, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông) vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện. Khi thấy lực lượng chức năng, người này tìm cách bỏ chạy. Phân trần về hành động của mình, anh V.A.T. cho biết, do đi quãng đường ngắn nên không đội mũ bảo hiểm. Còn về việc bỏ chạy, nam tài xế cho rằng, bản thân sợ bị phạt nên nảy sinh ý định né tránh. Cũng theo ghi nhận, không ít trường hợp vi phạm khi thấy lực lượng chức năng đã tìm cách quay đầu hoặc né, tránh vào đường khác nhưng đều bất thành do Tổ 141H đã bố trí lực lượng hóa trang, đón lõng. Các trường hợp vi phạm hành chính sẽ được lực lượng chức năng lập biển tại chỗ. Nếu có dấu hiệu vi phạm về hình sự, cơ quan công an sẽ tiếp tục đấu tranh làm rõ. Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận Hà Đông, lực lượng 141H phải đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, gắn kết chặt chẽ với công tác tuần tra phòng, chống tội phạm. Dựa trên kết quả điều tra cơ bản, nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, 141H triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát các đối tượng có biểu hiện vi phạm như: Đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, công cụ hỗ trợ... hoặc nghi vấn liên quan đến tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường.

Quá trình tuần tra, lực lượng sẽ tập trung tại các khu vực phức tạp về trật tự an toàn giao thông, thường xuyên xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối. Bên cạnh đó, lực lượng 141H tăng cường trinh sát trên không gian mạng, xử lý triệt để các tài khoản đăng tải thông tin tiêu cực, ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng. Theo Công an thành phố Hà Nội, việc đổi mới nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng 141 trong tình hình mới để lực lượng luôn là "quả đấm thép" trong công tác phòng, chống tội phạm, "tội phạm đường phố". Đặc biệt, Công an Hà Nội chú trọng phòng, chống nhóm đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện giao thông tốc độ cao, đua xe, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện mang theo hung khí; các đối tượng tham gia giao thông có biểu hiện ngổ ngáo, sử dụng phương tiện không có biển kiểm soát, có biểu hiện thách thức, chống đối lực lượng Công an làm nhiệm vụ... Việc này nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

Theo đó, từ 15 tổ công tác 141 cấp Công an Thành phố như mô hình trước đây, lực lượng 141 sẽ có 54 tổ công tác bảo đảm quán xuyến, khép kín địa bàn, tạo nên mạng lưới kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn trọng điểm để nhanh chóng trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân.