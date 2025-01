Đếm cành thu tiền, thợ cắm hoa lan hồ điệp bỏ túi 3 triệu đồng/ngày

Thợ cắm hoa lan hồ điệp được trả công 15.000 đồng/cành. Trong mùa cao điểm Tết, làm việc hết công suất, mỗi thợ cắm hoa lan sẽ bỏ túi khoảng 60 triệu mỗi tháng, cá biệt có thợ đút túi 3 triệu đồng/ngày. Còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, các cửa hàng hoa tươi ở thành phố Hà Tĩnh nhộn nhịp khách đặt mua. Những ngày này, thợ cắm hoa lan hồ điệp "chạy sô", tất bật chuẩn bị các chậu hoa theo yêu cầu của khách hàng đã đặt trước. Hầu hết thợ hoa đều phải làm việc "hết công suất". Mỗi ngày làm việc của người thợ bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc vào 0h đêm. Có những ngày cao điểm, các thợ cắm hoa ở thành phố Hà Tĩnh phải làm việc xuyên ngày đêm. Chị Nguyễn Thị Ngoan - chủ cửa hàng hoa tươi có tiếng ở thành phố Hà Tĩnh - cho biết, tiệm hoa của chị đang thuê 5 thợ cắm hoa lan chuyên nghiệp (thợ thuê theo thời vụ và thợ làm việc quanh năm ở tiệm). Thợ cắm hoa hồ điệp là những người có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm, có tính thẩm mỹ và phải "bắt được trend". "Đối với thợ thuê theo thời vụ, khi lan đã cắm lên bình, thợ sẽ được trả 15.000 đồng/cành. Trung bình mỗi thợ sẽ cắm được khoảng 200 cành/ngày. Thợ thời vụ sẽ bỏ túi khoảng 3 triệu đồng mỗi ngày. Còn đối với nhân viên của tiệm, thợ cao nhất được tôi trả lương từ 60-70 triệu đồng/tháng cao điểm dịp Tết", chị Ngoan nói. Anh Nguyễn Hữu Bồng (trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) được các chủ tiệm hoa đánh giá là người có tay nghề giỏi. Anh Bồng có thể cắm được nhiều kiểu dáng hoa lan theo yêu cầu của khách hàng. Ảnh: T.L Anh Bồng cho biết, anh đã có hơn 12 năm "bén duyên" với nghề cắm hoa tươi. Những ngày gần đây, anh cùng những người thợ khác phải làm việc xuyên ngày đêm để kịp ra đơn cho khách hàng. "Tôi là thợ cắm hoa quanh năm tại một tiệm hoa tươi ở thành phố Hà Tĩnh. Dịp gần Tết, tôi cắm hoa lan hồ điệp và được chủ cơ sở bố trí chỗ nghỉ ngơi, ăn uống và được trả lương 60 triệu đồng đối với tháng Tết", anh Bồng nói. Chị Ngoan cho biết: "Hiện tại, đã có những người đặt bình hoa lan với giá 100 triệu để tặng cho đối tác. Bình lan hồ điệp đẹp không hẳn là nằm ở số lượng cành nhiều mà ở tính nghệ thuật, phối cảnh ưng ý. Ở tiệm, mỗi người thợ sẽ có một thế mạnh riêng. Để lên được những bình hoa đẹp, người thợ phải dồn cả tâm trí vào từng cánh hoa, làm sao để đáp ứng được cả những khách hàng khó tính nhất". Anh Thành (trú xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà) cho biết: "Cắm hoa lan hồ điệp phải cẩn thận, không đơn giản là việc xếp các cành, mà phải phác thảo bố cục, có tính nghệ thuật. Mỗi bình to hay nhỏ phụ thuộc vào số cành, cách bài trí. Người dân chuộng số lẻ nên rất ít người cắm các cành lan theo số chẵn". Chị Lê Thị Hương (chủ cơ sở hoa tươi ở TP Hà Tĩnh) cho biết, để tuyển chọn được những người thợ "lành nghề", đáp ứng được thị trường hoa ngày Tết, chị đã phải đặt cọc thợ trước đó mấy tháng. "Còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết nên 5 thợ cắm hoa lan phải làm việc xuyên ngày đêm. Rút kinh nghiệm từ những năm trước tuyển thợ cắm hoa dịp gần Tết rất khó nên tôi phải tìm thợ và "ngỏ lời, chốt cọc" trước đó mấy tháng. Thợ của tôi được tuyển về từ nhiều tỉnh, thành phố như TPHCM, Huế, Nghệ An... và có cả thợ tại Hà Tĩnh", chị Hương nói. Năm nay, theo lời mời gọi của chủ tiệm hoa, anh Tâm (SN 1994, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) đã ra Hà Tĩnh để cắm lan hồ điệp. "Tôi được ông chủ thuê ra cắm hoa theo thời vụ và được trả công theo sản phẩm. Cứ đếm cành lan rồi tính tiền. Mỗi cành lan hồ điệp được chủ tiệm trả 15.000 đồng/cành. Trung bình mỗi ngày, tôi cắm khoảng 200 cành, thu nhập 3 triệu đồng/mỗi ngày", anh Tâm nói.