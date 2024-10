Đề xuất Quốc hội quyết định bổ sung vốn 20.695 tỷ đồng cho VCB

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc việc bổ sung vốn nhà nước tại VCB từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 là “rất cần thiết”, nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước. Tại phiên họp Quốc hội chiều 23/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng đã trình Quốc hội chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB). Theo Phó Thủ tướng, việc bổ sung vốn nhà nước tại VCB từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 là “rất cần thiết”, nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước, để làm tốt vai trò dẫn dắt, trụ cột trong một số lĩnh vực quan trọng. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: QH Việc bổ sung vốn cũng giúp cho VCB nâng cao năng lực tài chính để phấn đấu vươn ra khu vực nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á; giúp VCB có tiềm lực để thực thi các chính sách của Nhà nước và hỗ trợ nền kinh tế như chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ lãi suất, cấp tín dụng cho nhiều dự án quan trọng Quốc gia… Về thẩm quyền, ông Phớc cho hay, VCB đề xuất được đầu tư bổ sung vốn nhà nước với số tiền 20.695 tỷ đồng. Với mức vốn nhà nước đầu tư bổ sung này, Quốc hội sẽ có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành quyết định. Theo báo cáo của VCB, lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021 của VCB là 27.702 tỷ đồng (tương đương 49,564% vốn điều lệ). VCB đề xuất được tăng vốn điều lệ từ các nguồn trên với số tiền 27.666 tỷ đồng. Vốn điều lệ hiện nay của VCB là 55.891 tỷ đồng, sau khi phát hành tăng thêm 27.666 tỷ đồng, vốn điều lệ của VCB là 83.557 tỷ đồng. Với phương án này, phần lợi nhuận được chia cho cổ đông Nhà nước bằng cổ phiếu là 20.695 tỷ đồng. “Đây được xem là phần đầu tư bổ sung vốn nhà nước vào VCB. Số liệu trên đã được kiểm toán xác nhận khi kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của VCB. Do vậy, Chính phủ thống nhất mức vốn nhà nước đầu tư bổ sung tại VCB là 20.695 tỷ đồng”, Phó Thủ tướng nêu rõ. Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban này nhất trí với sự cần thiết đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VCB. VCB là ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Do đó, việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho VCB được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định có liên quan. Đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế đề nghị làm rõ hơn cơ cấu sử dụng vốn được đầu tư bổ sung tại VCB trên cơ sở bảo đảm phù hợp, thống nhất với mục đích đầu tư bổ sung vốn nhà nước, trong đó, trọng tâm là mở rộng hoạt động kinh doanh, cung ứng tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực ưu tiên, các dự án quan trọng quốc gia có quy mô lớn. Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc đưa nội dung đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VCB vào Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15.