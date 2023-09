Đề xuất mở rộng khai thác mỏ vàng ở Quảng Nam

Lưu lượng nước thải lớn nhất từ nhà máy là 6.000 m3/ngày, tương đương 250 m3/h. "So sánh lưu lượng nguồn thải với lưu lượng suối Đăk Sa cho thấy lưu lượng xả thải của nguồn tương đương với khoảng 4,29% lưu lượng suối Đăk Sa. Như vậy, lưu lượng xả thải hoàn toàn không gây tác động đến chế độ thủy văn dòng chảy", báo cáo cho hay.

Tháo dỡ lán trại của những người làm vàng trái phép

Như Dân trí thông tin, tháng 7 vừa qua, UBND huyện Phước Sơn, Quảng Nam tiếp nhận thông tin từ báo chí về vụ việc nhóm phóng viên đi tác nghiệp tại xã Phước Thành bị một số người đào đãi vàng trái phép dùng hung khí đòi đánh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số lán trại cùng các phương tiện, máy móc của những người làm vàng trái phép nên đã tháo dỡ, tiêu hủy.

Công an huyện Phước Sơn đã triệu tập 2 người có hành vi uy hiếp, dùng hung khí đuổi và dọa đánh nhóm phóng viên. Bước đầu những người này khai do say rượu nên không kiểm soát được hành vi.