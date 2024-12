Đề xuất miễn học phí cho tất cả học sinh TP.HCM từ năm học 2025-2026

Sở GD&ĐT TP.HCM xây dựng dự thảo, đề xuất miễn học phí cho học sinh các cấp từ năm học 2025 - 2026. Sở GD&ĐT TP.HCM vừa hoàn thành dự thảo xin miễn học phí cho học sinh từ năm học 2025- 2026. Dự thảo nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh THPT công lập, ngoài công lập, học viên giáo dục thường xuyên THPT từ năm học 2025 - 2026. Sở đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh THPT công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên THPT trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2025-2026. Dự toán kinh phí thực hiện chính sách năm học 2025 - 2026 là 338 tỷ đồng. Trong đó số học sinh miễn cho học sinh công lập là 277 tỷ đồng, hỗ trợ học sinh ngoài công lập là 61 tỷ đồng. Trong đó mức hỗ trợ là mức học phí áp dụng cho trẻ em mầm non, học sinh THPT đang theo học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 16/7/2024 của HĐND TP về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024 - 2025, và các năm học tiếp theo trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể như sau: Nhóm 1: Học sinh học tại các trường ở TP Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.