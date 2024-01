Đề xuất khai quật xác tàu cổ ở bãi biển Hội An

Ngày 5/1, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam - cho biết đã gửi văn bản đến UBND TP Hội An về việc phối hợp xử lý hiện vật tại khu vực ven biển phường Cẩm An.

Các đầu thanh gỗ nổi lên trên cát nghi là thuộc xác tàu cổ (Ảnh: Công Bính).

Trước đó, UBND TP Hội An báo cáo về việc phát hiện tài sản nghi là cổ vật tại khu vực bờ biển thuộc phường Cẩm An, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã giao Bảo tàng Quảng Nam phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc thành phố Hội An tiến hành kiểm tra, xác minh, báo cáo và đề xuất phương án xử lý.