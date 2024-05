Đề xuất cấm bán camera giám sát không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Nhu cầu về camera giám sát đã tăng suốt thập kỷ qua và sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Theo một báo cáo mới đây của Fortune Business Insights, quy mô thị trường camera giám sát toàn cầu được định giá 35,47 tỷ USD năm 2022 và sẽ tăng lên 105,2 tỷ USD năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 16,8% mỗi năm.

Tại Việt Nam, theo thống kê của Pavana, nước ta nhập khẩu trung bình 5 triệu camera giám sát mỗi năm, phần lớn trong số đó có xuất xứ từ Trung Quốc. Dữ liệu thu thập được từ camera giám sát ngoại được lưu trữ tại các máy chủ nước ngoài. Điều này mang tới nhiều nguy cơ về lộ lọt dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu nhạy cảm của người dùng.

Trong bối cảnh đó, việc thúc đẩy thị trường camera giàu sức cạnh tranh hơn được xem là một hướng đi đúng đắn, bền vững và lâu dài cho sự phát triển của thị trường Việt Nam. Quan trọng hơn, đó phải là những sản phẩm camera Make in Viet Nam, được nghiên cứu, phát triển và sản xuất tại Việt Nam, do chính người Việt làm chủ. Điều này sẽ giúp yên tâm phần nào về câu chuyện an toàn dữ liệu.