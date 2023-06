Đề toán thú vị ở Sóc Trăng: 'Con trúng thủ khoa, cha mẹ thưởng điện thoại'

Sáng 11/6, kết thúc giờ làm bài môn toán, nhiều thí sinh cho biết, các em cảm thấy câu 4 của đề thi rất thực tế, đề ra rất hay.

Câu này có nội dung: "Trong kỳ tuyển sinh lớp 10 ở Sóc Trăng, bạn An trúng tuyển thủ khoa nên được cha mẹ thưởng cho một chiếc điện thoại mới. Nếu An mua điện thoại kèm phụ kiện thì phụ kiện được giảm 30% so với giá niêm yết ban đầu.

Tổng giá tiền điện thoại, phụ kiện ban đầu là 11,5 triệu đồng và nhờ mua cả 2 thứ nên cha mẹ An chỉ trả 11.050.000 đồng".