Để những ngọt ngào trở thành thói quen

Từ câu chuyện hôn nhân của chị Nga, tôi nhận ra, chỉ cần đàn ông biết yêu thì phụ nữ sẽ biết chiều; chỉ cần đàn ông biết chia sẻ thì người vợ sẽ luôn ân cần, chu đáo. Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock Chị My Nga vừa thông báo trên Facebook: đầu tháng 2/2025, vợ chồng chị sẽ từ Đức bay về nước. Bên cạnh đoàn tụ gia đình, người thân, chị muốn tổ chức một buổi gặp mặt nho nhỏ tại quán cà phê, dành cho những người bạn đã có tương tác tích cực, thân thiết qua mạng với chị trong nhiều năm qua. Chị My Nga sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. 17 tuổi, chị sang Đức học nghề sửa chữa động cơ máy móc nông nghiệp. Tại đây, chị hẹn hò với một chàng người Đức đẹp trai, ga lăng và tử tế. Thời gian mới cưới, chồng lo kinh tế chính, nhưng chị Nga cũng đi làm. Sau khi các con chào đời, chị xin nghỉ việc, ở nhà chăm sóc gia đình toàn thời gian. Chị luôn là một bà mẹ sống động, vui vẻ. Với chồng, chị là người vợ ân cần, chu đáo, sớm tối đều nói lời hay. Qua từng dòng trạng thái chị cập nhật lên trang cá nhân hay trong cuốn sách mà chị chấp bút, người theo dõi quý mến chị, nhưng cũng dành sự ngưỡng mộ cho anh chồng. Dù thời điểm nào trong đời, lúc thăng, lúc trầm, anh vẫn luôn dành cho chị Nga sự trân trọng xứng đáng. Tiền kiếm được, anh luôn chủ động đưa cho vợ để cân đối, sắp xếp chi tiêu. Sau giờ làm ở công ty trở về, anh không nề hà xắn tay áo phụ giúp vợ. Dù điều kiện gia đình chưa dư giả, nhưng chỉ cần thấy vợ vui vì hoa tươi, vì áo quần đẹp thì có đắt anh vẫn sẵn sàng mua, nếu đủ khả năng chi trả. Anh không bao giờ vì áp lực công việc hay những rắc rối của bản thân mà chê bai, chỉ trích những sở thích chụp hình, hát ca, làm thơ của vợ mình là phù phiếm. Anh không để chị thất vọng, lạc lõng, cô đơn giữa quê người. Từng theo dõi các chia sẻ về chuyện tình yêu của những cặp vợ chồng xuyên biên giới, tôi nhận ra, đời sống hôn nhân của họ cũng như bao đôi lứa khác trên đời. Họ cũng nuôi con nhỏ, sống chung với ba mẹ già, cũng có rất nhiều lúc đối diện với áp lực công việc, tài chính hay những báo động không tốt về sức khỏe. Thế nhưng, điều khác biệt mà họ có được là một đời sống hôn nhân luôn say đắm như thuở mới yêu. Chị Nga thường xuyên nói, viết lời hay về chồng, về tình yêu mà chị có. Mới đây, sau những bữa tiệc đông vui với bạn bè dịp cuối năm, chị lần nữa viết về anh: “Sau dịp Giáng sinh, qua giao thừa sẽ hết tết

Mình quay trở về với thường nhật hai ta

Rảnh lại nắm tay đi dạo chút quanh nhà

Góc phố, ven hồ chỉ có mình hai đứa

Không khí lạnh teo nhưng trái tim thắp lửa

Tiếng cười xua đi những giá buốt ngày đông

Dựa vào ngực anh ngắm một áng mây hồng

Cứ ở bên nhau, em thấy lòng thanh thản

Cứ thế êm đềm trong ước mơ đơn giản

Vợ chồng chúng mình luôn luôn nắm chặt tay

Mòn tuổi thanh xuân, bình an những tháng ngày

Tuổi trẻ qua đi lại thêm bề sâu sắc

Em rất yêu anh, anh rất yêu em - hàng ngày vẫn nhắc

Để những ngọt ngào trở thành một thói quen”. Tất cả lời mật ngọt không hề bay bướm, sáo rỗng mà là tâm can, là những thổn thức sâu thẳm của một người vợ luôn được chồng yêu, luôn yêu chồng mình. Trải qua hơn 3 thập niên chung sống, nay 2 con trai của chị Nga đã đến tuổi lập gia đình, tình cảm vợ chồng chị còn sâu đậm hơn ngày đầu. Ngoài tình yêu lứa đôi, họ có thêm tình thương, lòng biết ơn vì những tháng ngày cùng đồng hành, nâng đỡ. Vợ chồng chị là đôi chim câu hạnh phúc. Món quà họ mang đến cho mọi người là những giai điệu, líu lo tươi vui, ấm áp, giúp mọi người tin hơn vào sự ngọt ngào lâu bền của tình yêu. Từ câu chuyện hôn nhân của chị Nga, tôi nhận ra, chỉ cần đàn ông biết yêu thì phụ nữ sẽ biết chiều; chỉ cần đàn ông biết chia sẻ thì người vợ sẽ luôn ân cần, chu đáo. Những người phụ nữ sẽ dịu dàng, niềm nở khi họ được lắng nghe và sống hạnh phúc. Diệu Thông