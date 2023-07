Đề nghị xử lý các Youtuber phát tán nội dung xuyên tạc về Phật giáo

Ông Phúc đã được các Youtuber, TikToker "săn đón" để kể vụ việc tại công an. Hiện nay trên mạng xã hội tràn lan các clip về ông này.

Sau khi làm việc tại trụ sở công an, ông Nguyễn Minh Phúc ra về khi âm tính ma túy.

Liên quan đến việc ông Nguyễn Minh Phúc (SN 1983, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) mặc áo giống nhà sư, Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý những sai phạm (nếu có) tại quán bar trên địa bàn.

Mới nhất, một TikToker phỏng vấn ông Phúc: "Thầy đi đâu mà công an bắt vậy? Đi vũ trường mà bị công an bắt vô đồn công an, quá bất ngờ".

Trước đó, ông Nguyễn Minh Phúc được rất nhiều Youtuber, Facebooker, TikToker quay clip đăng lên mạng xã hội gây sốc với việc ăn thịt, ăn trứng lộn.

Liên quan tới các Youtuber quay và phát tán các clip có nội dung xuyên tạc, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật Giáo Việt Nam TP HCM, cho biết Ban Trị sự đã đề nghị Giáo hội có văn bản gửi Sở Thông tin và truyền thông, Công an TP HCM xử lý.