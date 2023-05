Đề nghị truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng chuyển hồ sơ tới Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; Bị can Phạm Vũ Phong (cựu Giám đốc Công ty Nam Phong) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”; Bị can Trương Thị Bảo Trân (cựu nhân viên Phòng Vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện TP Thủ Đức) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”.