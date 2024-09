Đề nghị tìm giải pháp bảo tồn biệt thự 100 tuổi ven sông Đồng Nai

Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa nghiên cứu, có giải pháp phù hợp về việc bảo tồn nhà cổ 100 tuổi. Ngày 24/9, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo ký ban hành công văn gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai và Thường trực Thành ủy Biên Hòa, đề cập đến việc những ngày qua, các cơ quan báo chí phản ánh về công trình kiến trúc Nhà lầu ông Phủ, tọa lạc tại số 99A, khu phố 5, phường Bửu Long, TP Biên Hòa, có nguy cơ bị tháo dỡ do ảnh hưởng dự án đường ven sông Đồng Nai, đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu. Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều ý kiến quan tâm, kể cả chuyên gia nước ngoài, kiến trúc sư, những người nghiên cứu lịch sử và người dân TP Biên Hòa, kiến nghị chính quyền cần tính toán phương án bảo tồn công trình kiến trúc có giá trị văn hóa, lịch sử này. Biệt thự 100 năm tuổi ở Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình). Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn nghiên cứu vấn đề trên, để tính toán phương án, giải pháp phù hợp, vừa bảo đảm việc triển khai thực hiện dự án; đồng thời, gắn với việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa 11, về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững. Biệt thự cổ của Đốc phủ Võ Hà Thanh, còn được gọi là Nhà lầu ông Phủ, được xây dựng đầu thế kỷ XX và hoàn thành vào năm 1924. Đây là ngôi nhà do ông Đốc phủ Võ Hà Thanh xây dựng cùng thời với Tòa bố Biên Hòa. Trong tuần này, UBND TP Biên Hòa sẽ mời các chuyên gia, sở, ngành liên quan để góp ý và tìm phương án tối ưu nhất đối với căn biệt thự 100 tuổi này. Sau khi khảo sát và lấy ý kiến, Sở Xây dựng Đồng Nai sẽ báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai để có giải pháp đối với công trình kiến trúc này.