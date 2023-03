Đề nghị khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức kỳ họp 28 để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Theo đó, căn cứ quyết định khởi tố bị can số 11/QĐ-QNĐT và lệnh tạm giam số 07/QĐ-QNĐT của Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 22/2, đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng; Căn cứ các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; UBKT Thành ủy Hải Phòng đã xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Hải Phòng thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.