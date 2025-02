Đề nghị có biện pháp bảo vệ di tích sau vụ cháy ở chùa Vẽ ở Bắc Giang

Trong ngày 10-2, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã thông tin về vụ cháy ở Chùa Vẽ. Theo đó, khoảng 1 giờ 18 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận thông tin cháy tại Chùa Vẽ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với Công an TP Bắc Giang khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự.