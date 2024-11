Đề nghị Bộ Công an xử lý người tin không đúng về sáp nhập tỉnh, thành

Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan an ninh mạng rà soát, xử lý việc đưa các thông tin không đúng sự thật liên quan đến thông tin sáp nhập các tỉnh, thành phố. Ngày 28/11, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, Bộ đã có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị xác minh điều tra việc đưa thông tin không đúng về việc sáp nhập các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh.

Bộ Nội vụ khẳng định, đến thời điểm này, Bộ chưa đề nghị Chính phủ và các cấp có thẩm quyền sáp nhập bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào. Vì đây là một vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu thấu đáo, cẩn thận và phải căn cứ vào chủ trương của Đảng. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh không chỉ đơn thuần căn cứ vào tiêu chí là diện tích tự nhiên và quy mô dân số mà còn phải căn cứ vào các tiêu chí khác như an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, vị trí địa chính trị, quy hoạch vùng, quốc gia, văn hóa của cộng đồng dân cư. Đặc biệt là nhằm đảm bảo sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan an ninh mạng rà soát, xử lý việc đưa các thông tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội. Những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều thông tin về việc sáp nhập 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành 31 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội. Luân Dũng