Để lại thư dặn 'đừng nói mẹ đã chết', người phụ nữ nhảy sông tự tử

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An, sáng 20/7, đơn vị đã bàn giao thi thể chị N.T.T. (31 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, sáng 18/7, người thân chị T. phát hiện trên bàn có 2 lá thư, trong khi không thấy chị này đâu. Trong thư, chị T. gửi lời xin lỗi bố mẹ, người thân và con gái, đồng thời sắp xếp việc hậu sự cho mình.