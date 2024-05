Để Giselle (aespa) mặc áo dây hớ hênh, SM Entertainment nhận 'cơn mưa' phẫn nộ

aespa đang là "gà đẻ trứng vàng" của SM Entertainment kiêm girlgroup top đầu Kpop thế hệ 4. Tuy nhiên có không phải ai cũng được đối xử như ngôi sao hạng A. Có 1 thành viên aespa liên tục phải chịu cảnh bất công, đó chính là main rapper người Nhật Bản Giselle.

Mới đây nhất, đoạn teaser chương trình Amazing Sunday có aespa tham gia đã làm dậy sóng mạng xã hội. Trong chương trình này, Giselle mặc chiếc áo dây mỏng manh, chỉ che được phần thân trước và trống toàn bộ lưng.

Không những thế, nữ idol còn phải nhảy khiến chiếc áo xộc xệch và tuột dây như muốn rớt ra. Nhìn Giselle nhảy mà fan "thót tim", sợ cô sẽ rơi phải cảnh hớ hênh trên sóng truyền hình.