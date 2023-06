Đề Anh thi lớp 10 Hà Nội tăng câu hỏi khó, dự báo ít thí sinh đạt điểm cao

Theo đánh giá của thầy Nguyễn Trung Nguyên, Giáo viên môn tiếng Anh tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI, đề thi vào lớp 10 của Hà Nội năm nay, giữ ổn định về cấu trúc so với đề thi năm 2022 – 2023 với 40 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút.

Các thí sinh đã hoàn thành 2 bài thi Văn và Tiếng Anh trong ngày 10/6.

Phân tích rõ hơn về nội dung và cấu trúc đề thi, thầy Nguyên cho biết, các câu hỏi trong đề thi gồm các dạng bài quen thuộc như: ngữ âm, hoàn thành câu, tìm lỗi sai, chức năng giao tiếp, tìm từ đồng nghĩa - trái nghĩa, câu đồng nghĩa, đọc điển từ và đọc hiểu trả lời câu hỏi.

Nội dung kiến thức được hỏi tập trung vào chương trình tiếng Anh lớp 9, nhiều câu hỏi ngữ pháp trong chương trình học như: used to, động từ nguyên thể có “to”, câu điều kiện, câu so sánh, câu ước,… Đặc biệt, đề thi không kiểm tra các phần kiến thức khó như cụm từ cố định, thành ngữ hay các từ vựng nâng cao.