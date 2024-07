Đẩy mạnh ứng dụng GenAI cho ngành công nghệ ô tô và bán dẫn

Ồ ạt phát triển GenAI hữu ích tại Việt Nam và thế giới



Thông tin từ khảo sát của Deloitte, các nước đang phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đang áp dụng GenAI nhanh hơn so với các nước tiên tiến, chủ yếu nhờ vào đội ngũ nhân lực trẻ.



Đáng lưu ý, các nền kinh tế đang phát triển ở APAC đang dẫn đầu về việc áp dụng GenAI với tỷ lệ cao hơn khoảng 30% so với các nền kinh tế phát triển.



Theo ông Nguyễn Kim Anh - Giám đốc sản phẩm VinBigdata, để phát triển công nghệ GenAI, đội ngũ công ty đã nghiên cứu và thử nghiệm rất nhiều các phương án khác nhau nhằm cải thiện hiệu năng, tốc độ tính toán và tiết kiệm chi phí hạ tầng.



"Hướng đi này đã giúp VinBigdata tạo nên kỳ tích khi làm chủ hoàn toàn được GenAI từ tầng lõi sâu nhất chỉ trong 9 tháng kể từ sau “cú nổ ChatGPT” toàn cầu, rút ngắn thời gian rất nhiều so với các “ông lớn” khác trên thế giới", ông Nguyễn Kim Anh cho biết thêm.

Việc ứng dụng GenAI vào ô tô điện mang nhiều tiện ích cho người tiêu dùng. Ảnh: Đức Hoàng.