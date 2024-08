Đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm mạng

Ủy ban chuyên trách Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 8-8 phê duyệt dự thảo Công ước LHQ về phòng chống tội phạm mạng (UNCAC) sau 3 năm đàm phán. Vào tháng tới, dự thảo công ước này dự kiến được Đại hội đồng LHQ thông qua.



Theo đài NHK, Đại hội đồng LHQ đặt mục tiêu trấn áp tội phạm trực tuyến, trong đó có gian lận, rửa tiền và khiêu dâm trẻ em. Cụ thể, dự thảo UNCAC nêu rõ sẽ xóa bỏ "thiên đường trú ẩn an toàn" cho những đối tượng liên quan tội phạm mạng và yêu cầu các quốc gia ký kết đẩy mạnh các biện pháp đối phó tội phạm trực tuyến. Dự thảo cũng sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế, trong đó có hỗ trợ công nghệ cho các nước đang phát triển, nơi tội phạm mạng đang gia tăng. Ông Warisawa Koichi, Phó Chủ tịch Ủy ban chuyên trách LHQ và hiện là Cục trưởng Cục Hợp tác An ninh và An toàn quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cho biết Nhật Bản đã tham gia vào các cuộc đàm phán để bảo vệ nhân quyền và đối phó tội phạm mạng. Ông Warisawa cho biết dự thảo UNCAC là bước tiến lớn của cộng đồng quốc tế trong việc chống lại tội phạm mạng xuyên biên giới.