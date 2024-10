Đây là suy nghĩ đáng ghê tởm của nam ca sĩ khi gây án trong vụ hiếp dâm cấp độ đặc biệt?

Vụ án tấn công tình dục của nam ca sĩ này ngày càng được diễn biến phức tạp với nhiều tình tiết nghiêm trọng. Từ nam idol được yêu mến, Taeil bị đuổi khỏi NCT và bị khán giả tẩy chay vì phạm tội hiếp dâm cấp độ đặc biệt. Không những vậy, nam idol này còn đối diện với án tù 7 năm đến chung thân vì cùng 2 người bạn không phải người nổi tiếng đã xâm hại tình dục tập thể một cô gái say rượu, không tỉnh táo. Đến nay, Ten Asia hé lộ 1 chi tiết đáng phẫn nộ về vụ việc này. Được biết, nạn nhân là người nước ngoài. Từ đây, truyền thông xứ Hàn cũng đưa ra suy đoán của công chúng về lối suy nghĩ của Taeil và đồng bọn khi tấn công nạn nhân. Theo đó, khả năng nhóm tội phạm này nghĩ rằng người nước ngoài sẽ không dám báo án, hoặc sẽ gặp trở ngại về ngôn ngữ, hay quá trình tố tụng kéo dài rất có thể khiến nạn nhân nản lòng. Chi tiết này khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ và cảm thấy ghê tởm trước hành động của Taeil và đồng bọn.

Nạn nhân của Taeil và đồng bọn là người nước ngoài. Netizen cho rằng bọn chúng tấn công nạn nhân vì nghĩ người nước ngoài sẽ không thể báo án. Bên cạnh đó, công chúng cũng vô cùng bức xúc trước thái độ thản nhiên của Taeil sau khi gây ra tội ác. Geumgang Ilbo cho biết nạn nhân báo cảnh sát vào ngày 13/6 năm nay. Tuy nhiên chỉ 1 ngày sau (14/6), nam idol này đã livestream để mừng sinh nhật với người hâm mộ. Trong livestream, Taeil trò chuyện, nhận những lời chúc mừng sinh nhật từ fan, còn vui vẻ đàn hát như thể trước đó chưa từng gây tội ác.

Chỉ 1 ngày sau khi gây án, Taeil livestream mừng sinh nhật như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trước đó vào ngày 28/8, SM Entertainment bất ngờ thông báo đuổi cổ Taeil ra khỏi NCT vì nam idol bị buộc tội trong một vụ án hình sự liên quan đến tội phạm tình dục. Đến sáng 29/8, cảnh sát chính thức thông tin về vụ án tình dục của Taeil trên đài KBS. Theo đồn cảnh sát Bangbae (Seoul, Hàn Quốc), Taeil bị tố cáo và tiếp nhận điều tra hành vi phạm tội tình dục vào tháng 6. Nạn nhân trong vụ án này là một phụ nữ trưởng thành. Cơ quan chức năng cũng khẳng định ngoài Taeil, không có người nổi tiếng nào khác liên quan đến vụ việc. Đến nay, những chi tiết về tội ác của nam idol này đã được hé lộ và khiến công chúng sốc nặng. Theo đó, Taeil và 2 đồng phạm bị buộc tội hiếp dâm ở cấp độ đặc biệt. Họ đã xâm hại tình dục tập thể một cô gái say rượu, không tỉnh táo. Đáng chú ý, theo luật pháp Hàn Quốc, tội hiếp dâm đặc biệt được thành lập khi 1 người sở hữu vũ khí ép buộc nạn nhân hoặc có 2 người trở lên cùng nhau có hành vi tấn công, xâm hại tình dục. Nếu lời buộc tội được tòa án công nhận, bị cáo sẽ đối mặt mức án 7 năm tù giam hoặc chung thân. Hiện, phía cảnh sát vẫn chưa công bố chi tiết tội trạng của Taeil lẫn 2 đồng phạm. Taeil sinh năm 1994, ra mắt cùng NCT năm 2016. Trong nhóm, Taeil là anh cả và đảm nhận vai trò giọng ca chính. Nam idol hoạt động trong các nhóm nhỏ của NCT là NCT 127 và NCT U. Vào tháng 8/2023, Taeil tạm dừng hoạt động do bị tai nạn giao thông. Đến nay, nam idol vừa mới hoạt động trở lại thì vụ việc chấn động này nổ ra. Trong suốt 8 năm hoạt động, Taeil ghi dấu ấn với giọng ca cực "khủng" cùng hình tượng anh cả hiền lành, ấm áp, chưa từng có scandal. Chính vì vậy, ai nấy đều sốc nặng khi hay tin nam ca sĩ dính đến án tình dục nghiêm trọng.

Cựu thành viên NCT đối diện mức án 7 năm tù đến chung thân vì tội hiếp dâm ở mức độ đặc biệt. Theo Người Đưa Tin