'Đầu tàu' tự chủ bán dẫn Trung Quốc giảm 80% lợi nhuận ba tháng gần nhất

Dữ liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn cho biết, doanh số bán dẫn toàn cầu trong tháng 9 đã tăng 1,9% so với một tháng trước, cho thấy dấu hiệu phục hồi của chip. Trên toàn cầu, doanh số tháng 9 giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Huawei bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách đen kể từ năm 2019. Trong khi đó, SMIC cũng vào danh sách này một năm sau đó.

Trong bối cảnh Mỹ siết chặt các lệnh xuất khẩu công nghệ và thiết bị bán dẫn sang Trung Quốc, con chip Kirin 9000 bên trong điện thoại Mate 60 Pro của Huawei, được đánh giá là đòn giáng mạnh vào Washington. Bộ xử lý do SMIC sản xuất trên tiến trình 7nm báo hiệu Bắc Kinh có thể sớm đạt được tiến bộ trong việc xây dựng khả năng tự chủ công nghệ, mặc dù vẫn đi sau vài thế hệ so với những con chip tiên tiến do TSMC hay Samsung chế tạo.

(Theo CNBC)