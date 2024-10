Dầu phanh là dung dịch quan trọng của xe ô tô, giúp đảm bảo sự an toàn trong quá trình vận hành xe, do đó người lái cần hiểu rõ dung dịch này có tác dụng gì. Dầu phanh ô tô là gì? Dầu phanh là một chất lỏng đặc biệt không thể bị nén, được sử dụng để điều khiển hệ thống phanh thủy lực của các loại xe. Dầu phanh có khả năng truyền lực tốt, nhiệt độ sôi cao và không bị hấp thụ nước, do đó dầu phanh trở thành một phần cực kỳ quan trọng trong hệ thống phanh của xe hơi. Dầu phanh trên ô tô có tác dụng gì? Dầu phanh ô tô có tác dụng gì? Dầu phanh là một phần cực kỳ quan trọng của hệ thống phanh xe, có tác dụng để bảo vệ và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống phanh, đảm bảo truyền lực linh hoạt và hiệu quả tại nhiệt độc cao và trong cả điều kiện nóng ẩm. Dầu phanh còn chống lại sự ăn mòn của các bộ phận kim loại và phi kim loại trong hệ thống phanh, đồng thời nó giúp bôi trơn các bộ phận khác trong hệ thống phanh, nhằm đảm bảo sự vận hành trơn tru, ổn định. Độ nhớt của dầu phanh cũng được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu vận hành tại nhiều nhiệt độ khác nhau để sử dụng hiệu quả trong mọi điều kiện. Ngoài ra dầu phanh giúp giảm thiểu sự phân hủy và tăng độ bền của hệ thống phanh. Các loại dầu phanh ô tô phổ biến nhất hiện nay Dầu phanh hiện nay trên thị trường có 4 phân loại FMVSS (tiêu chuẩn an toàn ô tô liên bang) như DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1. Các loại này phải có nhiệt độ sôi cao để tránh dầu bay hơi do nhiệt độ cao từ hệ thống phanh. Lưu ý khi sử dụng dầu phanh Trong quá trình vận hành xe, dầu phanh luôn hấp thụ hơi ẩm qua lỗ thông hơi của cốc dầu và thông qua các ống dẫn. Vì vậy khi thấy phanh có dấu hiệu kém, cần lập tức đưa xe tới các gara chuyên dụng để thay dầu phanh. Ngoài các nguy hiểm do nước và bụi bẩn, dầu phanh còn dễ bị nhiễm các chất khác như nhớt động cơ, dễ dẫn đến hư hỏng hệ thống phanh. Minh Đức(Tổng hợp )