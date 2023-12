Dầu nhớt đổ kéo dài từ TPHCM đến Bình Dương, hàng chục xe máy 'vồ ếch'

Tối 6/12, trên đường ĐT743 đoạn thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An và phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) bất ngờ xuất hiện vết nhớt đổ trên đường, trong làn ô tô, kéo dài hơn 5km.

Người đàn ông bị té dẫn đến bị thương nặng do nhớt đổ trên đường (Ảnh: Phạm Diện).