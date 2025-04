Đau lòng câu chuyện các nhà sư giữa động đất Myanmar

Động đất Myanmarđã khiến hơn 3.600 người thiệt mạng và giáng một đòn mạnh vào nền tảng tinh thần của nhiều người dân Myanmar, đó là các công trình Phật giáo và các nhà sư. Hàng ngàn tượng, tòa nhà tôn giáo đã bị phá hủy, nhiều nhà sư đã thiệt mạng. Theo tờ The New York Times, đến nay, nhà chức trách vẫn chưa có con số chính thức về số nhà sư thiệt mạng do động đất.

Phật giáo là tôn giáo chính ở Myanmar và khoảng 90% dân số Myanmar theo đạo Phật. Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong quá trình định hình bản sắc và quy tắc đạo đức của xã hội Myanmar. Các nhà sư ở Myanmar được người dân kính trọng và được xem là nguồn an ủi tinh thần to lớn cho những tín đồ khi họ gặp những khó khăn trong cuộc sống.

Nhà sư cũng có vai trò to lớn ở Mandalay – TP lớn thứ hai của Myanmar và là trung tâm Phật học ở nước này. Thống kê cho thấy có khoảng 50.000 nhà sư đang sống ở TP này trước trận động đất.

Khi trận động đất xảy ra, nhiều nhà sư từ các tu viện ở Mandalay đang tham gia kỳ thi tại một hội trường U Hla Thein trong TP.

Nhiều tu viện Phật giáo ở Myanmar không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là nơi trú ẩn cho người vô gia cư, là trường học và là nơi để cộng đồng tụ họp. Hiện tại, hàng trăm tu viện tại đây trong tình trạng đổ nát. Trong số này có hai tu viện có ảnh hưởng ở Mandalay: tu viện Masoeyein Cũ và tu viện Masoeyein Mới.

Ông Win Zaw – một cư dân Mandalay thường xuyên đến thăm tu viện Masoeyein Cũ – cho biết ông và nhiều người dân ở Myanmar coi sự sụp đổ của các tu viện và chùa là "một điềm xấu".

Nhiều nhà sư đã đối mặt những cảnh tượng đau lòng sau động đất.