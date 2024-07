Đâu là sự thật Hoàng Thùy tố bị người trong showbiz chèn ép

"Việc chủ tịch đề xuất một cái tên, tôi không đồng ý là quy trình hợp lý. Khi sự phản đối của tôi hợp lý, hội đồng thống nhất và ra quyết định không mời Hoàng Thùy làm giám khảo. Tôi không có động thái lạm quyền trong việc từ chối vị trí giám khảo của Hoàng Thùy", dược sĩ nói.

Dược sĩ Tiến nói việc từ chối để Hoàng Thùy ngồi ghế giám khảo MUVN do "Hoàng Thùy chưa đủ trình độ để chấm điểm họ".

"Lý do tôi từ chối Hoàng Thùy vì muốn thực hiện vai trò của nhà sản xuất, thông qua việc bảo vệ cuộc thi, lòng tin của thí sinh tham gia vì tin tưởng. Tôi cũng không thích làm việc với người lúc nào cũng úp mở trên mạng xã hội", dược sĩ tiếp tục.

Về việc nhân vật được Hoàng Thùy nhắc trong bài đăng, gọi là "rắn", Dược sĩ Tiến nhắc trực tiếp Hương Giang. "Hoàng Thùy không cần ẩn ý bất kỳ ai hay chương trình nào. Ở các chương trình do tôi sản xuất, Hương Giang đều đề xuất đưa Hoàng Thùy vào, từ Miss International Queen đến The Next Gentleman. Tôi suy nghĩ khác về Hoàng Thùy khi cô ấy viết và ví von về người khác", Dược sĩ Tiến viết.