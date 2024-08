Đâu là 'con gà đẻ trứng vàng' cho HYBE Labels trong nửa đầu năm 2024?

BeLift Lab (Các nghệ sĩ: ENHYPEN, ILLIT) có doanh thu: 55 tỷ Won (khoảng 40 triệu đôla) và thu nhập ròng là 16 tỷ Won (khoảng gần 12 triệu đôla). Trong đó, ENHYPEN vừa phát hành Highway 1009' Official Film trên kênh YouTube Hive Labels, thông báo về việc kết thúc các hoạt động chính thức của album thứ hai của mình.Album dài thứ 2 của ENHYPEN, ROMANCE: UNTOLD bắt đầu hoạt động vào ngày 12 tháng trước và kéo dài khoảng một tháng. ROMANCE: UNTOLD đã bán được 2,34 triệu bản trong tuần đầu tiên, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Hoa Kỳ (tính đến ngày 27/7), đứng thứ 2 trên Bảng xếp hạng album hàng tuần Oricon của Nhật Bản (tính đến ngày 29/7) và bảng xếp hạng album tổng hợp, đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng album trên Billboard Nhật Bản. Nó đã đạt được những kỷ lục hàng đầu trên một số bảng xếp hạng, bao gồm "Doanh số album'"(tính đến ngày 24/7) và Album Hot.Những kỷ lục này dẫn đến sự quan tâm đến sự phát triển khả năng âm nhạc của các thành viên trong album. Được sản xuất bởi Heeseung với nhiều màu sắc âm nhạc vượt xa tưởng tượng, "đen tối", mộng mơ, bao gồm ca khúc chủ đề ngọt ngào XO (Only If You Say Yes), Hundred Broken Hearts với giọng hát đầy cảm xúc quyến rũ và Brought The Heat Back với khí chất sôi nổi của nhóm cũng được đề cao, chẳng hạn như Highway 1009 được hoàn thiện với lời bài hát do tất cả các thành viên viết và Hundred Broken Hearts mà Jeongwon tham gia sáng tác phần lời. Enhyphen đã một lần nữa ghi dấu ấn về tầm ảnh hưởng và sức hút của mình đối với công chúng toàn cầu với việc quảng bá cho full album thứ hai ROMANCE: UNTOLD.



Big Hit (các nghệ sĩ: BTS, TOMORROW x TOGETHER) có doanh thu gần 165 tỷ Won (khoảng 121 triệu đôla), và thu nhập ròng là 48 tỷ Won (khoảng 35 triệu đôla). Trong đó, theo thông tin mới nhất, ca khúc Dynamite của BTS đạt 800 triệu lượt nghe trên Oricon tại Nhật Bản, trở thành nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên làm được điều này.